Tarabela: la moda "hippie chic" que llega desde Europa hasta La Marina

Detrás de Tarabela, una tienda de ropa situada en el número 34 de la céntrica calle Riego de Agua, se encuentra María Méndez, una mujer irrepetible de eterna sonrisa que cautiva a todas aquellas personas que entran en su negocio gracias a su personalidad y a su característico estilo.

Una forma de vestir sobresalientemente hippie que María ya había hecho suya hace algo más de un cuarto de siglo, cuando abrió su primera tienda en la calle Barcelona. “Mi estilo se puede clasificar como hippie chic. Esta estética es muy personal y distinta. Hace treinta años la gente pensaba que bromeaba cuando hablaba de este concepto pero ahora este estilo empieza a ponerse de moda”, explica Méndez.

Algunos de los complementos que se pueden encontrar en Tarabela

La aceptación de esta tendencia no ha pillado a María por sorpresa, pues su pasión por el mundo de la moda siempre la llevó a viajar para traer a A Coruña las últimas tendencias del Viejo Continente. “La diferencia con otras tiendas es que en Tarabela elegimos todas las prendas que se van a vender. Es decir, no compramos en serie y me muevo cada mes para captar las tendencias que le pueden gustar a mis clientas. De hecho, estudio mucho el mercado parisino, italiano y londinense”, apunta la propietaria.

Además, este establecimiento cuenta con su propia insignia, las Tarabelitas, unas muñecas que forman parte de complementos como los pendientes, y que al igual que todos sus accesorios, son totalmente exclusivas. Un protagonismo que las Tarabelitas comparten con La Rosi, el maniquí junto al que todos los turistas se hacen una fotografía cuando visitan el centro de la ciudad.