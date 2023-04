Sonia de Gerónimo, la diseñadora gallega que logra que su colección de bolsos se agote en un día en la web de Zara

Sonia de Gerónimo estudió diseño de moda en la EASD Mestre Mateo en Santiago de Compostela. Degerónimo nació en el año 2015 fruto de la necesidad de plasmar dos de sus pasiones, la artesanía textil y el diseño. “Cuando me quedé embarazada decidí que quería lanzarme y sacar una marca. Empecé haciendo mochilas y otro tipo de productos. Desde siempre me han encantado los trabajos manuales y la artesanía. Comencé a hacer cursos de tapiz y también de cestería y justo ahí, descubrí la cuerda de algodón y comencé a trabajar con ella. Yo buscaba un material que me permitiese coser y a su vez introducir un elemento industrial para poder realizar producciones más grandes”, afirma la diseñadora.

Y ahí empezó todo. “El proyecto iba creciendo en función de que mi hijo se iba haciendo más mayor y me dejaba disponibilidad. A partir de 2019 comencé a centrarme de manera exclusiva en la firma”, añade.

Colección cápsula de tres modelos de bolsos cesto. I WEB ZARA

La última propuesta de Inditex ha querido aunar un oficio como el de las redeiras con el diseño contemporáneo. Y el resultado es una colección cápsula de tres modelos de bolsos cesto. “En un principio iba a ser una colección más amplia, pero por circunstancias y aprovechando las guías de Galicia y otros lugares con Wallpaper Inditex lo englobó todo para que quedara más exclusivo. Contactaron conmigo a través de Artesanía de Galicia en marzo del año pasado. La idea era hacer un proyecto sostenible y ecológico con artesanos gallegos y algo que representase mucho a Galicia. En las primeras en las que pensaron fueron en las redeiras. La idea iba a ser para el verano pasado, pero se nos echó el tiempo encima al buscar los proveedores”, resume la cestera.

Al final se ofrecieron tres modelos de algodón y yute: un bolso-cesto por 69,95 euros; otro mini bolso artesano por el mismo precio y un tercero conformado por un bolso cesto trenzado de 79,95 euros. Al paso de unas horas de estar a la venta, los bolsos estaban agotados. “Al ser algo tan exclusivo genera más demanda. Trabajar con Inditex bajo mi nombre ha sido una propuesta muy grande para mí”, afirma.