Raquel Welch: icono inmortal

Actriz estadounidense que formó parte de la denominada época de oro de Hollywood. Icono sexual de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado.

Jo Raquel Tejada, Nació en Chicago en 1940, hija de un ingeniero boliviano que emigró a Estados Unidos. Con sólo 14 años ganó el premio de Miss Fotogénica, el primero de una larga serie que incluyó Miss Formas, Miss Belleza entre Bellezas y Miss Dama de California. Se casó a los 19 años con James Welch, con el que tuvo 2 hijos, matrimonio que duró cinco años y a lo largo de su vida tuvo otras cuatro bodas más. Desde su adolescencia fue admirada por su físico y ganó varios certámenes de belleza, sus verdaderas aspiraciones estaban puestas en la actuación.

Raquel Welch posando en biquini. I cthemagazine

Raquel Welch hay que recordarla no sólo por su belleza si no por su reivindicación de mujer liberada a cargo de dos niños. “La gente me veía como un símbolo sexual, pero en realidad yo era una madre soltera con dos niños pequeños, ¿Me imaginas en los carteles con un niño bajo el brazo y el otro en un cochecito? Eso rompe un poco el mito, ¿no?.

Fue todo un icono sexual de la época y un icono de moda, destacó por su belleza natural e innovando con una estética más esbelta y atlética que la de las mujeres que se habían considerado durante décadas, que le valió el apodo de el Cuerpo. Comparada con Marilyn Monroe.

Era una estupenda actriz, con gran talento cómico, que no se explotó porque su belleza lo eclipsaba todo. Trabajó en más de 70 proyectos audiovisuales. Empezó de la mano de Elvis Presley en “El trotamundos” 1964, en 1966 con “Fantastic Voyage” su carrera despegó con la aventura prehistórica de “One Million Years B.C, la imagen de Welch y su icónico bikini de pieles pretendidamente prehistórico, afianzó su estatus de “sex symbol” el cartel promocional pasó a la historia del cine, actualmente alcanzaría viralidad. La película se rodó en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Raquel Welch con kimono. I m caropalomares

En 1967 hizo la comedia “Guapa, Intrépida y espía”. Formó parte del elenco de películas como “La mujer de cemento” 1968, donde aparecía junto a Frank Sinatra. En 1971 hizo un western “Hannie Caulder” ,en 1975 ganó un Globo de Oro con “Los tres mosqueteros". En su etapa final como actriz encarnó papeles hispanos en “Tortilla soup” 2001 o “Instrucciones para ser un Latin Lover” 2017.

Fue cantante y participó en programas musicales, compartió escenario con Cher. Llegó a dar un concierto para las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam.

Raquel Welch



También se dedicó a negocios empresariales de productos de cosmética y de belleza. En España hizo un spot publicitario navideño para una marca de cava catalán en el que interpretó el clásico de las Pointer Sisters “I'm So Excited” que obtuvo un gran éxito. Ocupó el tercer puesto en la lista de las 100 intérpretes más atractivas del siglo XX por Playboy.

La historia de Rachel Welch fué mucho más allá, actriz, cantante, empresaria, madre, lanzó su libro “Raquel : Beyond the Cleavage (más allá del escote), en el que contaba sus memorias y reflexiones sobre lo duro que fue ser madre soltera en la industria de Hollywood. Fue una actriz que marcó una época, la de los 70, que con su sensualidad y poderío habían abierto las puertas a todas las mujeres que vinieron detrás.