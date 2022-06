Invitación especial. Touriñán presenta la colección cápsula El Pulpo X Estrella Galicia, que podrás conocer en exclusiva desde el genuino entorno de MEGA el primer museo de España dedicado a la cultura de la cerveza. Así rezaba mi invitación, a la que confirmé de inmediato.





Recapitulemos: Touriñán, Estrella Galicia y El Pulpo. ¿El maridaje perfecto? Seguro. La mejor cerveza unida a moda gallega y en buena compañía... sabía de antemano que sería todo un éxito.





Pues allí estaba yo, vestida de verde flúor en Mega con muchos medios de comunicación, influencers y amigos con una “Estrella” en mi mano y disfrutando de una colección cápsula diseñada y realizada de forma sostenible utilizando materiales y fibras orgánicas.



















Entre charlas, saludos y felicitaciones no pude evitar fotografiar todo lo que me gustaba, no quería perder detale: las mochilas, las gorras, las camisetas, las prendas exteriores, las sudaderas... me encantaron. Sus diseños son divertidos, sin genero, atemporales y para todas las edades.







Cuando Touriñán cogió el micrófono y empezó la presentación la sonrisa ya la teníamos puesta, es estupendo, ameno y muy divertido, eso está claro. Pero era una presentación distinta entre amigos, con cariño, presentando un valor seguro que es esta colaboración a la que le auguro mucho éxito. Fue fácil presentar un proyecto tan estupendo y con tanta ilusión, pero eso no quita el inmenso esfuerzo realizado entre dos mundos tan importantes para nuestra economía. La cerveza y la moda es una buena unión y si los dos son gallegos…..eso es perfecto. Como bien decía Touriñán "este matrimonio hay que celebrarlo". Y yo digo... ¡vivan los novios!

















Una colección cápsula de 11 prendas para la que se empleó una paleta de color en tonos neutros como guiño a la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Ambas compañías quisieron poner en valor esta alianza con la que “realzan la importancia de la producción de proximidad y el respeto al entorno”.



















El fundador del El Pulpo, Jose A. Chacón, señaló que son dos marcas que comparten filosofía y valores, mientras que Manuel P. Piñon, Director de Marketing de Hijos de Rivera, ensalzó el proceso de aprendizaje y el inicio de un camino donde la cerveza y la moda darán paso a futuros proyectos.







Esta colección cápsula Limited Editión SS22 bautizada bajo el nombre de “FROM THE NORTH TO THE WORLD”, realizada con materiales orgánicos y reciclados, está destinada al éxito y pronto la veremos en la calle. Por ahora, está a la venta en la tienda online de Estrella Galicia, en la Cervecería de la Resistencia, en el Mega, en las tiendas físicas El Pulpo de A Coruña y Madrid y en su web: https://www.elpulpo.es/.





Y como bien dice Adrián Castiñeiras, embajador de El Pulpo, encontramos diseños mínimal, más sencillos, gráficos, o más elaborados para que todo el mundo se identifique.





Yo ya tengo mi camiseta y espero que tú tengas pronto la tuya, y si te encuentro por la calle brindaremos con una “Estrella”, por El Pulpo, por la moda y por nuestros valores.