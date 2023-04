Paula Cánovas del VAS y sus preciosos bolsos que parecen comestibles

La diseñadora murciana Paula Cánovas del Vas presentó su nueva colección en París, donde se acaba de instalar para desarrollar su marca con el respaldo de la Federación de Alta Costura. Su colección otoño-invierno 2023/2024 fue revelada en una presentación en las instalaciones del Instituto Cervantes de París, con una puesta en escena imaginada por la artista italiana Afra Zamara.

"Paso mucho tiempo investigando conceptos, indagando cómo hacer cosas especiales y que tengan alma, y creo que el formato presentación es lo que va más acorde. Así podemos llevar a otro nivel ese concepto creativo que acompaña a la colección", explica la creadora.

Diseños de Paula Cánovas. I INSTAGRAM PAULA CÁNOVAS

PAULA CÁNOVAS

Hija única de Paula del Vas, reconocida modista especializada en trajes de novia, se crió entre tules, velos y blondas en el taller de su madre. Se mudó a Londres para estudiar Diseño de Moda en la Central Saint Martins, se graduó con matrícula de honor . Entró a hacer prácticas en el Gucci de Alessandro Michele, luego con Margiela a las órdenes del mismísimo John Galliano y Nike. También ha trabajado como consultora creativa del rapero y músico Kanye West. Cursó un máster en Saint Martíns y presentó su primera colección en París. Sus diseños han sido publicados en revistas como Vogue, Danzel o i-D. En 2018 fundó su propia firma de moda.

Su tercera colección, See, Saw, Seen se presentó a través de una instalación virtual, que define muy bien su visión creativa. La búsqueda de la sostenibilidad, la mezcla de texturas y el uso de colores vivos.

Doce años después de crear su propia marca en Londres, la modista se acaba de instalar en París por las dificultades del "brexit" y aprovechando el apoyo y el interés que la Federación de moda francesa, ha mostrado por su trabajo.

Diseños de Paula Cánovas. I INSTAGRAM PAULA CÁNOVAS



En el salón parisino del siglo XIX del Cervantes, unas modelos coloreaban cartulinas y espejos vestidas con las prendas de Cánovas de Vas y con el rostro oculto dentro de gorros de lana "baklava", una especie de pasamontañas.



Tonos rojizos y naranjas en jerséis de punto deshechos, con faldas a media pierna con picos marcando la cadera, una silueta para la que la creadora se inspira en la forma cóncava del diablo. Un guiño al 2000 con pantalones pirata, zapatos de salón con puntera cuadrada y vestidos asimétricos. Todas sus colecciones son realizadas con materiales reciclados y restos de tejidos.

Diseños de Paula Cánovas. I INSTAGRAM PAULA CÁNOVAS



Cánovas del Vas se inspiró en el libro "Codex Seraphinianus", de Luigi Serafini, publicado en los años 1980, una enciclopedia ilustrada de un mundo imaginario creado por el artista.

La diseñadora ha dado total libertad a las modelos para moverse y dejar que su propio concepto evolucione con sus movimientos y su actuación.

Paula es un fenómeno que no ocurre muchas veces en la moda creativa con sentido comercial y con un futuro prometedor. Sus exploraciones de nuevas siluetas, formas, tejidos y colaboraciones con artistas de otros sectores la hacen muy particular con discursos con referencias arquitectónicas, cinematográficas que hace que su línea de complementos como sus bolsos acolchados sean superventas y sus zapatos Bambi tan originales con forma de pezuña de ciervo.