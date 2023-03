Nace NAI: una concept store dedicada al universo infantil

Esta tarde abrió sus puertas NAI, una concept store dedicada al universo infantil, ubicada en el número 2 de la calle Betanzos, en Sada. En ella podemos encontrar juguetes educativos, libros, textil y decoración, todo ello con un sello común: un diseño y una producción sostenibles.



Detrás de NAI se encuentra Lucía Vidal, madre y emprendedora, apasionada del sector textil y del diseño: “en este proyecto está la Lucía madre. Pero también está Víctor, mi hijo. Ese niño de tres años que es fuente de inspiración para este y muchos otros proyectos de vida. Y por supuesto, Dani. No lo veremos detrás del mostrador, pero es la estrella que guía y guiará este proyecto. Todos los que lo han conocido lo recordarán cada vez que entren por esa puerta. Además, alrededor de estos tres pilares está toda la familia y amigos de NAI que aportan su granito de arena en el día a día de esta andadura”, destaca Lucía.

Lucía acompañada de la estrella que guía este proyecto. I CEDIDA

NAI nace tras un giro en la trayectoria profesional en la industria textil: “unida a mis ansias de emprendimiento, en NAI está también la necesidad de ejercer una maternidad de una forma pausada y tranquila, dentro de un espacio que me permitiese conciliar vida laboral y familiar.NAI es fruto de la unión de la experiencia laboral en las ventas, la maternidad y la educación. Surge en un momento vital donde lo más importante es disfrutar de esa maternidad sostenible y reflexionar sobre el verdadero sentido de una vida que se compone de pequeños logros y no de enormes hazañas que giran alrededor de números que no significan nada”, afirma.

Lucía se ha decantado por el nombre de NAI por ser un monosílabo en el que se concentra la esencia de la vida: “todos estamos aquí porque ha existido la figura de una madre.Las que somos madres, sabemos que la maternidad mueve montañas y desde un primer momento, influye en nuestra forma de ver el mundo.Este proyecto mira hacia mis orígenes, pero también hacia el futuro.NAI también es el camino que quiero recorrer junto a mi hijo y mi objetivo es contagiar a mis futuros clientes y amigos de esta filosofía de vida”.



En NAI conviven la calidez de los colores de firmas textiles como Mia y Lía o Birinit junto con la explosión de los estampados coloristas de Tiny Cotton, Bobo Choses o Piu piu Chic. Podemos encontrar juegos de primera infancia de materiales nobles como la madera, de marcas como Little Duch y PlanToys, al lado de juegos de mesa, puzzles o colecciones de trenes de Djeco, Haba o Hape. “Todas nuestras firmas se caracterizan por la sostenibilidad, por una producción delicada y por un amplio gusto estético. Vendemos lo que nos gusta a nosotros mismos, pero también estaremos atentos a vuestras necesidades. Nos encantará salir, viajar y traeros cosas bonitas.Queremos combinar el espíritu cosmopolita de marcas españolas y europeas con el localismo de una pequeña tienda donde mostrarlas, charlar sobre el porqué están aquí y analizarlas junto a cada uno de los clientes”.



En NAI conviven las múltiples facetas de la maternidad. La emprendedora quiere que la gente conciba NAI como un punto de encuentro, un lugar al que acudir cuando desean comprar algo, pero también, cuando necesiten acompañamiento: “quiero regresar a esa forma de vender y comprar de la que las prisas y la inmediatez nos están alejando”, añade.



En la tienda física de NAI van a realizar eventos para unir a las familias: “quiero crear lazos entre las personas que nos cruzamos por la calle y no nos damos los buenos días. Esta misma filosofía la vamos a trasladar a nuestra venta a distancia. No queremos configurar un simple portal de venta, queremos ser una marca de referencia que además de vender,tenga su propia identidad. Queremos trasladar al mundo online la forma de hacer de una pequeña tienda y conocer quién está detrás de cada pedido”, apunta Lucía.