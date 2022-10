Moda y rap de los pies a la cabeza

Ir a inauguraciones de tiendas, espacios y negocios es una buena ocasión para conocer a emprendedores con buenas ideas, excelentes productos y sobre todo mucha ilusión.

Este mes se ha inaugurado Danger Art, la primera tienda especializada en zapatillas de lujo exclusivas, sneakers de colección, gafas de sol, viseras y camisetas en la calle Federico Tapia.

Un proyecto de Laura Troche, Jonathan Pineda y Jorge Obando, con los que tuve la oportunidad de hablar. Con ellos y con muchos de los invitados que por allí pasaron para conocer la tienda, y por supuesto para ver a las grandes protagonistas que son las zapatillas.

Entre ellos tuve la suerte de conocer a todo un ídolo de masas local, por lo que pude comprobar en primera persona la expectación que generaba. Conocido como LOPES, nos pusimos a hablar de moda y de estar presente en la inauguración: “agradecido por contar con él, de ayudarse mutuamente ya que comparten con los socios la misma mentalidad de crecimiento y superación, habiéndose construído así mismos desde cero”, destaca.

Imagen del rapero Lopes. I CEDIDA

Trayectoria



LOPES nació en Galicia en 1992. Es un rapero consolidado en España con más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales y múltiples colaboraciones nacionales e internacionales. Lleva gran parte de su vida dedicándose a la música. Su nuevo y esperado videoclip POLE III se estrenó el 13 de octubre, que puedes escuchar en Youtube, un trabajo que va a tener mucha repercusión. Tercera parte de la triada de temas más escuchados de un rapero gallego.

Lopes demuestra un proceso de madurez como artista en todos los aspectos, tanto musical como con la imagen que quiere transmitir que es un factor muy importante en su trayectoria. Además cuenta que “mi forma de vestir es una extensión de mi personalidad y de mi estado de ánimo, por eso en cada vídeo intento que la estética vaya ligada a lo que quiero transmitir en cada tema”.

Durante su trayectoria como personaje público, ha ido evolucionando a pasos agigantados en sus looks. Desde chandals sencillos hasta prendas más sofisticadas, siempre acompañadas de sus características joyas de oro y gorras que no pueden faltar en su outfits.

Imagen del rapero Lopes. I CEDIDA

“Vengo de abajo, las marcas y la ropa representan mi avance, poder llevar lo que antes no podíamos porque no teníamos dinero. Para mí la moda expresa superación personal, metas alcanzadas. Un golpe visual a los que no creían en mí, demostrar que sí podíamos y acercarnos a la gente que ahora no puede con un “tú también vas a poder” en lugar de aislarte. Por eso pongo en un video una prenda de Versace y en el siguiente una más asequible, no me olvido de mis raíces”.

Me ha gustado mucho la conversación mantenida con Lopes, la opinión de artistas que entienden que la moda transmite su personalidad lo mismo que su música, es inteligente. He visto la ilusión con la que me hablaba de su trabajo, de todo el esfuerzo invertido en su nuevo videoclip, de lo que espera de su futuro profesional y de todo lo que quiere alcanzar. Seguiré su trayectoria artística y por supuesto estaré muy pendiente de su estilo estético, que por supuesto irán a la par.

La música está unida a la moda de la misma manera que la moda está unida a la música.