Ella manda

Al mes de mayo los romanos lo llamaron Maius por la diosa romana Maia, el mes de las madres. La poderosa Madre, la mujer fuerte que lleva las riendas de la vida, no solo por darla si no por enseñarte a vivir, la relación de una madre con sus hijos es única.





Renuncia o cambia muchos de sus sueños, ambiciones y necesidades personales por amor, un amor incondicional, el amor más poderoso que existe. Se es madre de muchas maneras en infinidad de circunstancias distintas en todo el mundo y todas las que se hacen con amor son buenas. Una madre, puede ser una abuela, una hermana, una amiga, una tía, cualquier persona que se haga cargo de un niño es madre, la maternidad no es forzosamente consanguínea.





Nos gusta poner fechas, dedicar días, hacer celebraciones, comidas, regalos, detalles para recordar la importancia de las cosas, de las personas. El primer domingo de mayo es el día elegido para ellas, hoy es el día. Hay infinidad de regalos que puedes hacer, ya sabemos que a una madre le va a encantar tus detalles sean cual sean y seguro que has sabido elegir, si lo acompañas de un abrazo será un día perfecto. Pero si aún no lo has hecho te puedo dar alguna idea.









PERFUME es uno de los regalos más vendidos y debes de tener en cuenta que es lo que estás comprando, una fragancia puede tener diferentes concentraciones todo lo que baje de un diez por ciento es Eau de toilette y lo que supere del 25 por ciento se considera Extrait de parfum, los Altar son fórmulas en aceite (sin diluir en alcohol), el concepto Perfume-colonia creado por el perfumista Jacques Cavallier-Belletrud, “es un concepto que ilustra la alianza perfecta entre la ligereza y frescura de una colonia y la profundidad y durabilidad de un perfume”.













COMPLEMENTOS adecuados, fáciles, imprescindibles, sin ninguna intención de pasar desapercibidos, tenemos muchísimos donde elegir, aprovecha las tendencias y selecciona. Es el recurso definitivo con el que acertar siempre. Dice el diseñador Michael Kors que los complementos son el signo de exclamación de cualquier outfit.





–Sombreros: Gauchos, borsalinos, gorras de beisbol, pamelas, pañuelos con gorra, boinas... “como un sombrero te hace sentir es de lo que se trata un sombrero” (Philip Treacy).









–Gafas de sol: oversize, cuadradas, ovaladas, con logotipos metalizados, grandes patillas, a todo color, de espíritu retro, extravagantes, futuristas, cinematográficas, imposible no vincularlas con algún recuerdo. Gafas que atrapan miradas.









–Cinturones: Nada mejor que rematar un look envolviendo tu cintura.













–El bolso es el rey de los complementos, manda como símbolo en todos los tiempos. Un culto al It Bag como rol de la mujer en la sociedad. Desde un diseño clásico como Chanel, hasta un bolso playero de rabia o de tela, todos se llevan, pequeños, grandes, XXL, en formas, como acolchados, mochilas, mini o xxs, totes, “bucket” en forma de cubo, con maxicadenas o eslabones XL, bolsos multicolor.





MODA: Más moda por favor!! De baño, de deporte, de trabajo, lencería. Más lúdica y efectista, más color, mas clásicos renovados, más eternos, más moda lenta y de calidad y menos moda rápida.









FLORES :siempre, en todo momento y ocasión. Imprescindibles necesarias para alegrarte y para decorar tu casa. También las plantas técnicas como la práctica del plantfulness una técnica que invita al autocuidado y la felicidad a través de las plantas de interior.









DECORACIÓN: Objetos que embellecen tu casa, tu templo, tu hogar, que te ayudan a vivir mejor en bienestar, velas que aromatizan tu casa, lámparas que son capaces de transformar el espacio, reformar alguna zona para mejorar tu vida, son buenos regalos.





CULTURA: Libros, música, cine, teatro, exposiciones, pintura, moda, arte en general, regalos culturales necesarios para el alma, la educación, la formación y el entretenimiento.









GASTRONOMÍA: Cenas, comidas, desayunos, meriendas tanto fuera de casa como todos los detalles culinarios que quieras hacer, experiencias gourmet.









WELLNESS: Bienestar, cuerpo, mente, alma, belleza, aromaterapia, masajes, maquillajes, peluquería, todo aquello que es necesario para afrontar el día a día.





JOYAS: Unidas siempre al poder del amor, en todas las celebraciones, despliegues de maestría orfebre, románticas, barrocas, extravagantes, heredadas, vintage. Diseños con fuerza y seducción, piezas soberbias articuladas o rígidas, joyas naturales de alta joyería.





VIAJAR: abrirse al mundo, elegir destinos irresistibles, propuestas culturales, retiros de lujo, senderismo, playa y sol, hay tantas opciones como ganas de viajar y de evadirse.





EXPERIENCIAS: Regalar tiempo, atención, refugios personales... como por ejemplo a madres sin tiempo para ellas, conocidas como las Monpet ( Mother with No Personal Time) pedirían seguro celebrar el día con ella misma, sin nadie más que para eso es su día, también es una opción muy necesaria ofrecer lo que una madre demanda, escuchar sus necesidades.









Hoy es el primer domingo de mayo, hoy es el día de la madre, celébralo.