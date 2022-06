Lefties rinde homenaje a la comunidad LGTBIQ+

Decía J.W. Anderson en la obra "We can do better than this" que el mundo de la moda siempre ha tenido un papel destacado en las luchas sociales y que las personas LGTBIQ+ han sabido utilizar, como nadie, este instrumento para romper con las normas preestablecidas.



Una afirmación que la firma Lefties ha querido hacer suya con el lanzamiento de la colección cápsula Let Love be free – Pride Collection, una propuesta que busca rendir homenaje a una historia de aceptación, diversidad y lucha.

Con una amplia oferta de camisetas y accesorios -como tote bags o calcetines- la marca de moda perteneciente al grupo gallego Inditex quiere que se celebre, cada día del año, el orgullo de ser uno mismo.

La colección de Lefties reivindica con frases como "No pongas trabas al amor" o "Creemos en la igualdad" algo tan sencillo de entender como que existen muchas formas de vivir, de sentir y de amar.