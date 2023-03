Unique desings created by and for individuals by Iria Ponte. Diseños personalizados desde su taller en Santiago. La idea e identidad de Lace Copperwood nace en Londres en el 2018 en la búsqueda de una expresión de una mujer femenina, sofisticada, sensual, a la vez que natural, introspectiva e intuitiva, cosmopolita y urbana.

En 2021 se lanza el nombre del sello público en forma de marca oficial con presencia en Reino Unido y España. Ese mismo año y durante la pandemia en una Escocia confinada, comienza ofreciendo los primeros servicios de diseño a medida y a distancia con un primer vestido a medida el cual recibirá el nombre de Rosalía inspirado en Rosalía de Castro y la búsqueda de una identidad que representa al cliente y sus orientaciones inspiracionales.

Rosalía Dress. I CEDIDA

Lace Copperwood inspira su primer diseño personalizado de marca en sus raíces, tradiciones regionales, naturaleza, estética femenina, espacios de naturaleza salvaje a la vez que influenciados por una Escocia verde y gótica y una ciudad cosmopolita, urbana y contemporánea como puede ser Londres.

Es un nuevo concepto de marca de moda que diseña para individuos que buscan prendas exclusivas de manera sostenible, creativas y de calidad evitando la comercialización masiva.

“Creemos en una moda individual y de calidad que respeta y coexiste con el medio ambiente”.

La marca apoya el espíritu libre de la artesanía combinando con materiales naturales y orgánicos dentro de colecciones cápsula y diseños únicos que mantienen la identidad y estilo de cada individuo mientras que devuelve el valor a cada pieza de ropa por encima de la cantidad.

Lace Copperwood Land of Goddess. I CEDIDA

Por ello se apuesta por diseños creados solo una vez cada uno manteniendo así una producción justa para el medio ambiente, a la vez que evita deshechos y desperdicios innecesarios de materiales y textiles.

“También estamos comprometidos a cuidar de tu cuerpo y piel cuando uses una de nuestras prendas, amamos la naturaleza, el paisaje y los elementos”.

Eligen y seleccionan rigurosamente los tejidos y materiales, los cuales con ECO, 100% fibras naturales y libres de plásticos, para hacer que cada prenda sea más especial, responsable y amistosa con el medio ambiente.

Lace Copperwood Land of Goddess. I CEDIDA



Además de en la naturaleza Lace Coopperwod se inspira en la individualidad, en el espíritu de las creaciones únicas, el arte visual, la arquitectura, el patrimonio cultural y la artesanía. Apostando por una moda lenta, slow fashion.

“Lace Coopperwod quiere ser parte de tu identificación, te ayudamos a expresar la versión única de ti misma, para que todos tus momentos sean únicos.”

Los diseños están pensados para ocasiones especiales, con creaciones exclusivas y éticas hechas a mano.