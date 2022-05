In America: An anthology of fashion

Billie Eilish vestida de Gucci durante la Met Gala 2022

La alfombra roja con los looks más esperados del año, la Gala Met 2022 en el Metropólitan Museum de Nueva York, actualmente es más conocida como Anna Wintour Costume Center. Se despliega para recibir en sus ilustres escaleras a sus distinguidos invitados y desde sus casas a millones de personas con gran interés por ver los fabulosos vestidos, un desfile este año con los estilos más dispares.

El tema de inspiración para el dress code era “Gildez Glamour”, el término que vendría a traducirse como edad bañada en oro, en las últimas décadas del siglo XIX en Estados Unidos, sobre la sociedad privilegiada de entonces enriquecida por la industria del ferrocarril y la fiebre del oro que lo cubría todo. La edad dorada de Estados Unidos comprendida entre 1870 y 1890.

Los primeros en llegar fueron los anfitriones de esta edición el matrimonio formado por Blake Lively y Ryan Reynols ella con un espectacular vestido de Atelier Versace, que escondía otro modelo en esa inmensa lazada, un vestido bordado con un enorme lazo detrás que se ha transformado en la misma escalinata dejando a la vista una impresionante cola multicolor. Toda una sorpresa. Dio sus primeros pasos con un diseño ajustado al cuerpo en color nube y marrón adornado con unos guantes extralargos y un enorme lazo de seda en color melocotón metalizado que le hacia las veces de cola. Y de repente un equipo de ayudantes le desabotonaron el gran lazo, desplegando una interminable cola en azul turquesa con motivos florales plateados espectacular. Ryan su marido lucía un esmoquin marrón oscuro de terciopelo, con botines negros y chaleco con pajarita en blanco.





La directora de la revista Vogue, la todopoderosa Anna Wintour con un vestido de Chanel y chaqueta de plumas que lo ha completado con una tiara sobre su cabeza.



La temática del dress code se inspiró en la edad bañada en oro



Sarah Jessica Parker una de las más esperadas con un vestido bicolor corsé y larga cola de Christopher John Rogers y un enorme tocado de Philip Treacy.





Vanessa Hudgens con un cierto estilo gótico y sexy, en negro con transparencias y mangas farol de Moschino moño alto y grandes pendientes.



Kaia Gerber con un espectacular Alexander McQueen transparencias y larga melena rizada.



Hailey Bieber de blanco con plumas de Saint Laurent con medias negras.





Camila Cabello con vestido blanco con una especie de top corsé y larga cola de Prabal Gurung.





Amber Valleta con un modelo con cierto aire a diosa egipcia en dorado plisado.



Shawn Mendes con traje pantalón negro y granate de Tommy Hilfiger.





Glenn Close lució un look personalizado diseñado para ella por el director creativo de Valentino, camisa georgette de seda y pantalón en rosa con espectacular capa bordada y guantes.



Alicia Keys con un vestido negro y plateado con una capa que reflejaba el skyline de Nueva York de Ralph Lauren.





Frederik Robertsson el editor de moda v de hombre pájaro.

Rosalía con un importante vestido recubierto de pedrería bordada que creó para ella Matthew Willians para Givenchy alta costura.



Kim Kardashian para la ocasión lució una pieza con más de 60 años de historia el vestido que Marilyn Monroe se puso para cantarle aquel Happy Birtday a John F. Kennedy en 1962.



Gigi Hadid con conjunto de vinilo burdeos pantalón con cuerpo de látex y capa acolchada de Versace.





Kendall Jenner conjunto negro compuesto por un top con transparencias y falda voluminosa XXL de volantes de Prada.



Dakota Johnson con mono de encaje con transparencias y flecos de Gucci.



Billie Eillish con un modelo de época vestido de satén reciclado de Gucci.





Cara Delavigne jugó una vez más con el contraste femenino masculino. Una de las más atrevidas con pantalón de Dior y pezoneras doradas.

Jessica Chastain con vestido de lentejuelas de seda con bordados de serpiente de cristal y estola a juego de Gucci.



Louisa Jacobson con vestido joya de transparencias negras y aplicaciones joya en dorado firmado por Schiaparelli.

Carey Mulligan lució vestido negro con dorado y capa magistral de Schiaparelli.

Emma Stone oda a los locos años 20 con vestido en corto blanco con aplicaciones de plumas firmado por Louis Vuiton.





Kylie Jenner llevó un vestido blanco con falda de mucho volumen y tocado a modo casquete con redecilla de Off-white.



Tom Ford con clásico y elegante esmoquin negro.

Naomi Campbell con vestido recto largo con logos bordados joya de Burberry.

Paapa Essiedu llevó americana y falda larga de terciopelo en azul noche.

Nicola Peltz con un maravilloso Valentino en rosa.

Janelle Monae muy novelera con vestido de escote Walter y capucha bordada de cristales.

Alessandro Michele y Jared Leto el director creativo y el actor con el mismo traje amarillo, peinado de Gucci.

Elizabeth Cordry Shaffer con vestido blanco y negro con estampado que simulaba grandes lazos.

Tommy Hilfiger y Dee, él de esmoquin de terciopelo azul y negro y ella de nlmé dorado.

Michelle Yeoh con vestido palabra de honor con capa en color verde de Prabal Gurung.



Phoebe Dynevor con vestido de transparencias negras.

La Met Gala es una cita imprescindible para la moda



Como cada año la Met Gala despierta el interés de todos ya que es una cita imprescindible para la moda, ya sea por el espectáculo que a veces parece un baile de disfraces o el glamour…. O sencillamente un show da igual el motivo, el resultado es siempre fabuloso.



In America: An anthology of fashion