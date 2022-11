Cinco vestidos de novia low cost con los que brillarás seguro

Encontrar un vestido de novia que se adapte a tus gustos y que además sea asequible suele ser una tarea complicada para las futuras novias. Si queda poco para celebrar tu boda y todavía no te has decantado por un vestido, no te preocupes. Las opciones son infinitas, pero no siempre se puede conseguir uno por un precio razonable.

Aunque no es lo habitual, en algunas firmas de novia y otras tiendas de moda es posible encontrar vestidos low cost, a precios mucho más bajos de lo esperado en este tipo de vestidos. Teniendo en cuenta que el precio de un vestido de novia suele superar los mil euros, encontrar modelos por menos de seiscientos euros es todo un logro. En este artículo te enseñamos cinco propuestas low cost entre los que podría estar el vestido perfecto.

1. Con encaje

Los vestidos de novia con encaje siempre han sido protagonistas en muchas bodas. Este tejido no pasa de moda, y da un toque muy romántico, porque el romanticismo no está reído con la modernidad. Este vestido es de SHEIN y su precio es de 24 euros.

Vestido con encaje. I WEB SHEIN

2. De princesa

El vestido de novia corte princesa es uno de los preferidos para celebrar su gran día y es sin duda, el diseño estrella del mundo nupcial. Se caracterizan por estar ceñidos a la cintura. En este caso, las mangas con organza lo hacen especial. Este vestido es de SHEIN y tiene un precio de 51 euros.

Vestido de princesa. I WEB SHEIN

3. Con escote en pico

Los vestidos de novia con escote en V ocupan un lugar destacado en lo que a moda nupcial se refiere, pues además de sensuales son muy favorecedores al realzar el pecho y alargar el cuello. Lo puedes encontrar en Lady Pipa por 189,95 euros.

Vestido con escote en pico . I LADY PIPA





4. Con plumas

El glamour llega en forma de finísimos apliques de plumas que aportan un plus de dinamismo a los diseños, en ocasiones un toque de rebeldía. Las hemos visto en muchos vestidos de novias de este 2022 y seguirán en tendencia en el 2023. Eso sí, no son aptas para todos los gustos. Si te apasionan puedes encontrarlo aquí.

Con plumas. I ZALANDO



5. De plumeti

En la Semana de la Moda Nupcial de Nueva York, el plumeti marcaba tendencia en las nuevas colecciones. Es una muy buena opción para todas aquellas novias que busquen unir lo clásico con lo mágico. Si te gusta la sencillez, estás de suerte. Puedes conseguir este diseño aquí.