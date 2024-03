La lista más elegante en la alfombra rosa de los Mestre Mateo

El pasado viernes 22 de marzo fue la gran cita del cine gallego, los premios Mestre Mateo, un gran espectáculo para el cine y, por supuesto, una cita imprescindible también para la moda.

Durante el acto, las Fillas de Cassandra interpretaron canciones que fusionan melodías tradicionales con ritmos contemporáneos, lo que les convierte en uno de los grupos referentes de la escena tradicional . Su propuesta apuesta por la creación de nuevas letras, con influencias que beben de la tradición oral, la electrónica o la música clásica.

El dúo se inspira en la literatura de la Grecia clásica y en temas de actualidad, al incluir en sus composiciones temas feministas donde abordan algunas de las inquietudes de la juventud contemporánea, sin dejar de lado la influencia de grandes artistas del panorama musical gallego como Baiuca, Xose Lois Romero y Aliboria o Tanxugueiras.

Cinco diseñadores emergentes fueron los responsables del vestuario de la gala: Lucia Cabezas, Laura Salgado, Nestor Caamaño y Laura Villar vistieron a los presentadores, Lidia Veiga y Miguel Canalejo.

Fue una gran velada, pero yo estoy segura de que estáis todos esperando como cada año quienes han sido los mejores vestidos.

Este año, el nivel ha subido tanto entre los nominados como en los invitados. Estoy encantada de poder decir que cada año supera al anterior. Enhorabuena.

María Mera, con los diseñadores de De los Aires /Mónica Arcay



1. María Mera, la Venus de Blanco Linguado

[...]

Porque nós somos quen mesturamos

as sereas coas sardiñas, ti tiñas tamén

que nadar entre estas páxinas.

Non entran versos se boto as redes, becho.

Vou quedar na borda mirando para el.

O sorriso cubista do linguado:

sempre poñendo a mirada

dende o lado oposto

do corazón.

Yolanda Castaño.

A Segunda Lingua [La segunda lengua] (Visor, ed biling., 2014)

Así, de la mano de la poesía de Yolanda Castaño, nace la propuesta de estilismo para la actriz María Mera en los premios Mestre Mateo 2024. Una interpretación artística en la que artesanía, diseño y moda se vuelven a unir, poniendo en valor lo hecho a mano, la calidad y también la tradición, con técnicas laboriosas que precisan de dedicación, mimo y talento.

Sus artífices, como quinto año consecutivo, son la firma gallega De los Aires, junto a las artesanas Zeltia ao Aire (bordado tradicional) y Julia Vilariño (sombrerería artesanal).

Inspirado en el mundo poético de Yolanda Castaño, representante de la nueva poesía gallega y Premio Nacional de Poesía, este look transmite fuerza, garra y empoderamiento. Con una puesta en escena arriesgada, buscando nuevos límites y apostando polo feito na terra, este trío artístico no ha tenido dudas a la hora de presentar esta idea: "Nós somos quen mesturamos as sereas coas sardiñas, ti tiñas

tamén que nadar entre estas páxinas.”



Un abrigo capa de volúmenes marcados, con pliegues en la espalda y grandes mangas en tafetán de seda color blanco. Fluidez y vaporosidad acompañan a este diseño maximalista lleno de luz y sensualidad.

Un mono de encaje, perlas y lentejuelas con una sutil transparencia, que remata con un top trabajado a mano donde miles de piedras blancas se unen y enlazan formando una pieza única. Es llamativo ver cómo el bordado al aire cobra una nueva dimensión, utilizando nuevos colores, materiales y estructuras en tres dimensiones.

Como cierre, un espectacular sombrero XL, con un ala volada y copa estrecha, realizado de forma artesanal, en tejido sinamay y a tono con el resto del look. Lo acompaña una capucha de verdugo en el mismo tejido del pantalón, consiguiendo una conexión total con el resto de los elementos de esta propuesta estilística.

La conexión con la tierra, madre naturaleza, se representa a través de ese enjambre de bordados inspirados en los sabugueiros. La conexión con el folclore, reinterpretando un sancosmeiro para un nuevo universo. La conexión con el arte, como si de una Venus saliendo del mar se tratara envuelta en una nube blanca de espuma y sal.

Un diseño ex profeso para la ocasión, donde cada uno de los integrantes ha dado el do de pecho, realzando el trabajo a mano, el diseño a medida, la cultura gallega y el trabajo bien hecho.

Para la ocasión, María lleva un maquillaje propuesta de Moi Freire, potenciando la belleza del rostro con una piel luminosa, ojos rasgados con sombras nacaradas, mejillas sonrosadas y pecas marcadas y un labial fuerte. Como si de una ninfa se tratara, la Venus de blanco no ha dejado a nadie indiferente, una vez más, en estos Premios Mestre Mateo 2024.



2. Adrián Castiñeiras

Siempre elegante, nunca defrauda. Traje y camisa de Adolfo Dominguez y mocasines de Martinelli.

Eva Iglesias /Mónica Arcay



3. Eva Iglesias

Vestido blanco de lentejuelas con hombreras marcadas, ceñido al cuerpo, que resaltaba su figura, de Lorena Formoso, Tul Novias, joyas de Diane Onlooker. Peinado muy favorecedor de Natalia Nuñez peluqueros.

Diana Nogueira



4. Diana Nogueira

Con un mono de encaje blanco y un vestido negro con aberturas de terciopelo del diseñador Franco Quintans, peluqueria de Oscar Noivo y maquillaje de Pedro Ares.

Noelia Rey, con sus compañeros de 'Malicia Noticias' /Mónica Arcay



5. Noelia Rey

Un dos piezas, camisa blanca de encaje abullonada con dos lazos en terciopelo, falda a mitad de pierna de la diseñadora Juana Rique. Estaba preciosa con un recogido de Mireia Martínez.

Rocío Durán /Mónica Arcay



6. Rocío Durán

El negro siempre es un must, vestido ceñido sin maga, asimétrico con gran abertura lateral y broche.



7. Fran Cañotas

Traje de raya diplomática de Bicoca moda hombre, con chaleco y corbata de lunares.



8. Susana Sampedro

Vestido negro con inspiracion regional, de Then NM&, recogido con un lazo maravilloso.

Marta Doviro /Mónica Arcay



9. Marta Doviro

Vestido en amarillo recto, con capa y manga de plumas como los apliques de los zapatos de De Los Aires. Guapísima con ese toque de color.

Beatriz Serem /Mónica Arcay



10. Beatriz Serem

Vestido azul noche, con cuerpo corsé y gran falda vuelo en azul marino. Estaba preciosa, con destellos de luz de Cuore Betanzos. Semirrecogido y maquillaje de Luisa Darriba.



Ha sido una gala maravillosa, llena de espectaculares looks, en los que estarían como mínimo diez más estilosos invitados.