La actitud de diciembre: la gratitud

Queridas lectores,

Mi nombre es Lucía Canabal, creadora del programa lidera con actitud, un espacio de amor, paz y abundancia. Gracias por estar aquí conmigo y acompañarme.

Nos encontramos con el último mes del año Diciembre, en el mes anterior hemos entrenado la actitud de la valentía para poner acción a nuestras prioridades, satisfechos con los resultados finalizamos el año 2022 con la actitud que más bella y con la que convivo y vivo todos los días, la actitud de la gratitud.

La actitud de la gratitud

La gratitud es símbolo de belleza de vida, la gratitud es una energía poderosa que está presente en cada detalle y nos invita a que seamos conscientes para valorar y disfrutar de cada instante.

La gratitud nos pide el compromiso de vivir una vida con una nueva mirada; ser y estar presentes, cuando emitimos la maravillosa palabra GRACIAS el cuerpo se siente fortalecido para seguir adelante.

La gratitud es vivir en sabiduría. La gratitud te ayuda a disfrutar de una situación agradable y te motiva a seguir creciendo cuando la situación sea desagradable y a observar cual es el aprendizaje que tienes que aprender de esta experiencia.

Para mi solo existen dos formas; aprender o agradecer, así de sencillo. A veces nos complicamos y nos ofuscamos con los mismos pensamientos limitantes en la rueda del hámster, en vez de agradecer y seguir avanzando. Os invito a que hagáis una prueba, intentar que cuando una situación os agobie, agradece y observarás como tu vibración y estado de ánimo cambia a mejor.

Expresar nuestra gratitud es vivir en el hoy y ahora… La gratitud es sinónimo de abundancia, la gratitud es el aire fresco a nuevas oportunidades, la gratitud es amor incondicional a la vida.

Mi reflexión es que no podemos evitar que algunas cosas sucedan pero si suceden nuestra actitud es determinante para el resultado de la situación.

Nuestros pensamientos son la clave para crear nuestra realidad, si cambiamos los pensamientos transformamos las emociones y la actitud de la gratitud se convierte en la herramienta clave para avanzar y potenciar una nueva realidad más alineada a nuestra esencia.

Una frase que me fascina por su precisión es la siguiente “Creamos todo aquello que creemos” por lo que sí agradecemos lo que recibimos nuestra actitud va a ser mejor y vamos a obtener más cosas, personas y situaciones positivas. ¡Somos actitud!.

Siguiendo con esta palabra mágica quiero hacer una mención a un poema que me fascina de la escritora mexicana Laura Esquivel:

“Cada vez soy más consciente de que uno se convierte en lo que mira, en lo que recuerda, en lo que anhela, en lo que transmite. El futuro comienza hoy y depende de lo que elijo ver, de lo que me permito decir , de lo que quiero recordar y de lo que quiero amar”.

Quiero mencionar algunas frases con un mismo denominador común que es la presencia de la gratitud:

- Eckhart Tolle: “Agradezco siempre por este momento, el presente, sin importar cómo luzca”.

- Gerald Good: “Si quieres cambiar tu vida, intenta dar las gracias, cambiará tu vida poderosamente”.



- Henry Ward: “La gratitud es la flor más bella que brota del alma”.



- Cynthia Ozick: "A menudo damos por hecho las cosas que más merecen nuestra gratitud”.



- Helen Keller: ”Se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que se me ha denegado”.



- Esopo: “La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Es la señal de las almas nobles”.



- Tony Robbins: ”Cuando estés agradecido, el miedo desaparece y aparece la abundancia”.

- Epicteto: ” El hombre sabio no se aflige por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene”.

Actitud de diciembre, la gratitud. I CEDIDA

La gratitud es oro líquido para una vida plena y coherente, personalmente no sé vivir sin ella, la tengo muy presente diariamente en todas las áreas de mi vida, por la mañana cuando me levanto agradezco el nuevo día, me conecto con la belleza de los momentos, con la contemplación de un día soleado o lluvioso, disfruto de una conversación amable, saboreo una comida saludable, me gusta crear un espacio íntimo para mi entrenamiento físico, me permito invertir al menos veinte minutos en un ritual de meditación, agradezco en voz alta todos estos momentos...

Os aseguro que desde que la gratitud es un hábito en mi vida he ganado en amor, abundancia y creatividad y como resultado mi actitud ha generado unos comportamientos que me ofrecen más claridad, paz y libertad.

El para que de la gratitud es que cuando agradecemos nos sentimos más felices, aumentamos nuestra vitalidad y tenemos mas posibilidades de conseguir lo que deseamos, agradecer nos facilita a que las cosas fluyan positivamente en nuestras vidas y todo ello repercute positivamente en nuestro entorno.



La gratitud es una virtud, es universal, genera satisfacción y bienestar, es accesible para todos, nos conecta con la satisfacción de la vida.

La invitación que te hago es que trabajes desde el dia de hoy en expresar gratitud en cada momento que vivas, el resultado de ser agradecido te va a garantizar una mejor solución de los problemas, una mejor salud, menos estrés, menos problemas de sueño, más pensamientos positivos, más satisfacción por la vida, más optimismo, mejores relaciones interpersonales y más ilusión para prestar ayuda a los demás.

La gratitud:

- La gratitud es amor.

- La gratitud es vida consciente.

- La gratitud es belleza de vida.

- La gratitud es conexión.

- La gratitud es valorar.

- La gratitud es reconocer.

- La gratitud es expansión.

- La gratitud es voluntad.

- La gratitud es recibir.

- La gratitud es dar.

- La gratitud te ama.