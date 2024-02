Zapatero acusa de “hipócrita” al PP y Feijóo insiste en que “siempre he defendido la misma posición”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este mediodía en el acto central del PSdeG-PSOE en Ferrol que las informaciones publicadas en las últimas horas sobre las conversaciones del PP con Puigdemont para concederle un “indulto condicionado” suponen “el fin de una gran infamia que el Partido Popular ha mantenido durante estos tres meses”, en referencia a su oposición a la ley de amnistía que se está tramitando. “Todo era una gran mentira”, señaló Zapatero, que tiró de ironía cuando dijo que el líder de Junts “ha dejado de ser un terrorista y en unas semanas el PP propondrá su beatificación”.

Rodríguez Zapatero aseguró que “la democracia también necesita que no dramaticemos” y, en alusión directa al PP, afirmó que “hacer de la hipocresía la forma de actuar en política solo conduce a la derrota”. “Han sido tres meses de historia de una infamia”, reiteró antes de vaticinar que “la próxima manifestación será la de Feijóo contra Feijóo”. Zapatero volvió a mostrar su apoyo al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, porque “tiene razón” al trabajar por la amnistía “por el bien de España y la concordia en Cataluña” porque "la reconciliación le sienta muy bien a la democracia". Además, dijo, “la paciencia es una gran virtud cuando se tiene la razón".



En su intervención, Zapatero afirmó que los gobiernos del PP “nunca han hecho una reforma de fondo, de calado”, en contraposición a los ejecutivos socialistas, que “han promovido leyes de dependencia, por la igualdad, contra la violencia machista o por el matrimonio igualitario”. Además, le afeó al PP que haya viajado a Bruselas a "hablar mal del Gobierno". "Quien defiende a España habla bien de España fuera de España”, dijo antes de anticipar que “vamos a darle una lección en las urnas a la hipocresía”. "Esta es la derecha que tenemos, bastante lamentable”, añadió.



"Dije que no y digo que no"

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participó al mediodía en un reparto de propaganda por las calles de Ferrol, en donde, con respecto a las informaciones publicadas, insistió en que “dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía porque es ilegal, es inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Y dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto". Añadió además que "dije y digo que sí a la investigación de la Justicia tanto por cualquier presunto acto de terrorismo como por cualquier presunta conexión entre el independentismo y el régimen de Putin".

El líder del PP participó en un reparto de propaganda en la ciudad naval I Jorge Meis

En esa línea, achacó los acontecimientos de las últimas horas a los intereses de "algunos partidos, sobre todo partidos del Gobierno, que quieren embarrar la campaña. Lo hacen siempre", aseveró. Así, se dirigió "a los españoles" para manifestar que "tenemos muy claro lo que defendemos, que vamos a seguir defendiendo la legalidad y la igualdad en nuestro país y que no tenemos ninguna duda, que no la hemos tenido ni la vamos a tener, de lo que tenemos que hacer. Si el independentismo quiere amnistía, ya tenemos al señor Sánchez para que se la dé; yo no". Subrayó por último el líder de la oposición que "la amnistía y los indultos sin ningún tipo de posibilidad es lo que me ha impedido ser presidente del Gobierno. Esa es una línea roja, para el señor Sánchez es una oportunidad política; él ha utilizado la oportunidad política y yo me he quedado con mis principios”, finalizó.