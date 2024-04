Sánchez niega un pacto de no agresión con el PP para no llamar al novio de Ayuso y su mujer

"No. Rotundamente no". Así ha contestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la pregunta de si el PSOE ha firmado un pacto de no agresión con el PP para evitar llamar a familiares, como el novio de Isabel Díaz Ayuso, o su mujer, Begoña Gómez, en las comisiones de investigación sobre contratos de mascarillas.



Sánchez ha negado este pacto ante los periodistas en una rueda de prensa junto al primer ministro de Noruega en Oslo, después de que este jueves se conociera que tanto el PP como el PSOE han dejado fuera de sus listas de comparecientes a familiares del presidente del Gobierno y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como sí han hecho otros grupos políticos como Vox o Sumar.



A lo largo de esta semana se han conocido los diferentes nombres que han solicitado ambos partidos para que comparezcan en el Congreso y el Senado, aunque, según han subrayado en varias ocasiones los principales líderes, estas listas son abiertas y se podrá llamar a más personas en el futuro.