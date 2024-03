Puigdemont apela a la unión del independentismo en "una conversación compartida"

El expresidente de la Generalitat y líder del Consell de la República (CdRep), Carles Puigdemont, ha apelado este sábado a la unión del independentismo y ha instado a los principales actores independentistas a retomar "una conversación compartida".



Durante su discurso en el acto de constitución de la asamblea territorial del CdRep en Latour-Bas-Elne (Francia), ha afirmado que esta entidad tiene el deber de preparase "para la unilateralidad" y ha asegurado que solo el Parlament tiene capacidad de deshacer la Declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017.



Y ha defendido hacerlo "mientras el Estado español no resuelva democráticamente la demanda democrática del pueblo catalán".



Puigdemont ha asegurado que el principal enemigo del movimiento independentista es la desunión y ha alentado a abandonar las "conversaciones separadas".



Para él, cuando el independentismo ha estado unido ha logrado resultados "extraordinarios" como el 1-O.

De la resistencia a la iniciativa

El también eurodiputado de Junts ha destacado que en el CdRep deben prepararse para "las responsabilidades que tendrán que asumir el primer día de la república".



Puigdemont ha defendido que esta nueva etapa que inicia el CdRep debe dejar "la lucha antirrepresiva como prioridad" y pasar de la resistencia a la iniciativa.

Moral de victoria

También ha pedido al independentismo que deje "el negativismo y el derrotismo" porque, según él, no es la actitud para lograr la independencia de Cataluña.



Ha instado a no dejar de ser exigentes y críticos, y a tener más autoestima: "No debemos vivirlo con derrotismo, tenemos que vivirlo con un orgullo de vencedores porque no nos han doblegado".



Ha afirmado que "ninguna guerra se gana con moral de derrota", sino de victoria, a pesar de que el enemigo sea colosal o poderoso, ha dicho textualmente.



"Este proyecto colectivo, si no lo hacemos con moral de victoria, si no lo hacemos con autoestima, no irá a ninguna parte", ha advertido.