El PSdeG cree que Feijóo evidencia su "desesperación total" con la investidura

La viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Leticia Gallego, ha considerado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evidenciado su "desesperación total" ayer en el acto de apertura del curso político en Soutomaior (Pontevedra) al admitir la investidura "fallida" a la que se va a presentar.



En una rueda de prensa en el Parlamento, ha apuntado que no hacía falta que viniera a Galicia a decir eso que ya todo el mundo sabía, por lo que lo ha acusado de "tomar el pelo a todos los hombres y mujeres de este país, al decir que ya sabe que va a una investidura fallida".



Feijóo aseguró ayer que es "mejor perder una investidura y que no pierda España" porque él quiere ser "un presidente libre y no secuestrado" y admitió que su candidatura, que va a defender en el Congreso, puede no ser "una investidura a corto plazo", sino la "primera piedra" para un Gobierno del PP en el futuro.



Gallego ha instado a Feijóo a dar las explicaciones "oportunas" de por qué se va a presentar a esa investidura fallida, algo que ha atribuido a que persigue solo "un fin partidista" para él mismo y el PP, sin importarle las necesidades de la gente y mejorar sus vidas.



También ha criticado que el castillo de Soutomaior se abriera a "usos partidistas" ya cuando el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, dirigía la Diputación de Pontevedra, y ha lamentado que ayer el PP diese una muestra más de "instrumentalización de lo público" al retomar su acto de apertura de curso en este enclave.



Por otra parte, la diputada socialista ha vuelto a exigir a la Consellería de Sanidade, como ya hizo el partido el fin de semana, que garantice que las mujeres gallegas puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro público más próximo y ha calificado de "escándalo" el concurso presentado este mes para externalizar el servicio.



A su juicio se trata de un "nuevo atentado contra los derechos de las mujeres" por parte del PP en Galicia esta decisión de sacar a contratación la interrupción voluntaria de embarazos de menos de 14 semanas de gestación con un coste de 500.000 euros durante los próximos 3 años, prorrogable a 5.



En este sentido, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a dar explicaciones al respecto y aclarar si esta decisión tiene que ver con los pactos el PP con Vox en comunidades y municipios.