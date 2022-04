El PP reitera que “no hubo contrato ni irregularidad” sobre el presunto espionaje a Ayuso

El concejal-presidente de los distritos de Centro y Salamanca y portavoz del PP en la comisión de investigación, José Fernández, reiteró ayer que “no hubo ningún contrato ni irregularidad” en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con fondos de esta empresa municipal.





“Por parte de la EMVS no ha habido ningún contrato ni ninguna irregularidad a las que se refiere la oposición municipal. No existe ningún contrato que tenga como objeto alguna prestación ajena a los fines sociales de la EMVS. Este es el documento donde se puede verificar que no hay contrato. Lo demás son suposiciones”, trasladó ante los periodistas tras finalizar la segunda sesión de dicha comisión extraordinaria.





Comparecieron la jefa del Departamento de Contratación, María Teresa Peral García, y el gerente de la empresa, José Antonio Acosta Morales. Ambos trasladaron que tuvieron conocimiento de este presunto espionaje a partir del 17 de febrero, cuando se hizo público en los medios de comunicación.





Fernández incidió en que “los procedimientos en la EMVS son muy rigurosos; tanto el procedimiento como el pago”. Por tanto, continúa, “queda acreditado que se ha hecho todo conforme a derecho, y lo demás es política”.





Así, sostiene que “es materialmente imposible un contrato de esta naturaleza dentro del seno de la EMVS”. “Lo importantes es el expediente administrativo. No ha habido ninguna irregularidad, lo demás se queda en un rumor que se queda en eso”, señaló.





Por su parte, el gerente de la EMVS, afirmó que conoció los hechos “bochornosos, inmorales e ilegales” del presunto espionaje por la prensa el 16 de febrero porque en una reunión celebrada un mes antes en el edificio APOT, el 12 de enero, le invitaron a salir de ella para, posteriormente, el consejero delegado, Diego Lozano, tra

nsmitirle que no le afectaba. “Olvídate, no pasa nada”, le dijo.





En la comisión, detalló que en esa reunión el presidente de la EMVS, Álvaro González, le invita, junto a otras personas, a salir del despacho. “Me quedé un poquito intranquilo, aunque entiendo que no tengo que estar en todas las reuniones", subrayó.





“Hasta entonces no me entero de nada, ni sospecho nada mientras superviso los expedientes de contratación. Si hubiera visto algo extraño yo no me callo”, afirmó Acosta.





Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo ayer que no tiene “ningún interés” en la comisión de investigación.