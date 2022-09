Page alaba a Yolanda Díaz y dice que no le importaría que estuviera en el PSOE: "Lo tendría más fácil que con los suyos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alabado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de la que ha dicho tener "buen concepto", hasta el punto de asegurar que no le importaría tenerla en filas socialistas, donde "lo tendría más fácil que con los suyos".

"No tengo nada en contra de ningún ministro, particularmente de la vicepresidenta, de Yolanda, tengo buen concepto, incluso no me importaría que estuviera con nosotros. Lo tendría más fácil que con los suyos", ha afirmado.

De este modo se ha pronunciado García-Page desde Ciudad Real, donde ha puesto el punto y final al acto de firma del protocolo para la reordenación del entorno del antiguo Hospital de 'Nuestra Señora de Alarcos' junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para quien ha tenido palabras de reconocimiento.

Y es que, según García-Page, antes de que ocupase la cartera que ocupa, la viabilidad del sistema de pensiones estaba en duda, pues no se sabía si era sostenible y si se iba a poder siguiendo cobrar pensiones. "Hasta yo me lo pregunté. Pero hoy nadie se lo plantea, porque hay seguridad de fondo de que las pensiones se van a seguir cobrando, y encima revalorizadas. Solo nos acordamos de los problemas cuando están y no valoramos la estabilidad cuando se está produciendo en medio de un clima social difícil en España".

Dicho esto, el presidente de Castilla-La Mancha también ha valorado la labor de "inmensa paciencia" que tanto el responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como la de Economía, Nadia Calviño, están desempeñando respecto a la legislación laboral.

"Para que haya salido acordada por sindicatos y empresarios ha tenido que haber trabajo de filtro, de seriedad, de sentido común en el que ha sido determinante el papel del ministro Escrivá y de la vicepresidenta Calviño. Y encima no lo podéis decir, os tenéis que callar. Pero yo, como a estas alturas he decidido decir lo que pienso, pues lo digo y, además, me quedo tan a gusto, porque es la verdad", ha concluido.