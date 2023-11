Investidura de Sánchez: tensión política, Congreso blindado y expectación

El Congreso de los Diputados ha amanecido blindado y decenas de medios de comunicación se ubican ya en sus inmediaciones para dar cuenta este mediodía del debate de investidura del candidato a la Moncloa y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se produce en medio de una gran tensión política por la ley de amnistía.



Más de diez furgones de la policía están aparcados a lo largo de la Carrera de San Jerónimo, frente a las puertas del Congreso, que ha sido cortada al tráfico y donde los controles a los ciudadanos son exhaustivos. Solo la prensa acreditada puede acceder al Parlamento donde ya se encuentran decenas de medios de comunicación.



Desde primera hora de la mañana el ambiente en el Congreso es de gran expectación ante un debate en el que Pedro Sánchez justificará sus pactos con los independentistas catalanes para poder ser investido y que según el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afronta "con más ganas que nunca".



De hecho el grupo parlamentario socialista se ha reunido a las 9:00 horas para cerrar filas en torno al candidato, en un encuentro previo al debate al que asisten la mayoría de los ministros que siguen en funciones.



Una reunión que también tiene previsto hacer el grupo parlamentario del PP a las 11:00 de la mañana, como hizo antes del debate de la investidura fallida de su líder, Alberto Núñez Feijóo.



Los líderes de los partidos políticos han llegado ya al Congreso donde además se espera que asista al debate la diputada de la Comunidad de Madrid y líder de Más Madrid, Mónica García, así como el expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig y secretario general del PSPV-PSOE.



También el líder socialista y expresidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres arropará al candidato a la Moncloa en un debate al que sin embargo no asistirá el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page.



El pleno del Congreso comenzará a las 12:00 del mediodía y Sánchez abrirá su intervención con un discurso, sin límite de tiempo, en el que presentará su programa de Gobierno para cuatro años y en el que, además de explicar con claridad los acuerdos pactados para su investidura, recalcará que su objetivo es la estabilidad del país.



Se trata de la segunda investidura en poco menos de dos meses tras las elecciones del 23 de julio, después de la fallida votación para investir al primer candidato que fue Alberto Núñez Feijóo.



En esta ocasión, sí habrá un cara a cara entre Feijóo y Sánchez, que estará marcado por la ley de amnistía a los encausados por el procès registrada hace tres días.



Y de nuevo, con la intervención de los diputados nacionalistas podrán volver a verse a algunos diputados con los pinganillos puestos para poder seguir el pleno, que será traducido a todas las lenguas cooficiales que se utilicen.

El Supremo rechaza la suspensión del Pleno de investidura de Pedro Sánchez pedida por Vox

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar pedida por Vox en la querella que ha presentado contra Pedro y el líder de Junts, Carles Puigdemont, de suspender el Pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles para la investidura del primero como presidente del Gobierno.



En una providencia, el Alto Tribunal explica que adopta esta decisión "al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno".



La resolución añade que la Sala tiene por recibida la querella de Vox, presentada por supuestos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, derivados de los acuerdos de PSOE y Junts sobre la ley de amnistía y el pacto de investidura.



La Sala ha designado ponente para conocer la causa al magistrado Eduardo de Porres, conforme al turno previamente establecido, y da un plazo de cinco días a Vox para que aporte poder especial en el que conste contra quién va dirigida la querella y el delito. El tribunal se pronunciará en su momento sobre la admisión o no de la misma.



En su querella, Vox solicitaba al Supremo que acordara "la inmediata suspensión de los trámites para la investidura de Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno".



El partido instó a la solicitud de medidas cautelares urgentes "para detener lo que una vez aprobada la investidura será irreversible" que es "un autogolpe al Estado y a las instituciones y desde las instituciones, con apariencia fraudulenta de democracia y un cambio de régimen desde las instituciones".



Decía Vox que si no se suspende la tramitación de la investidura, Sánchez obtendrá el definitivo favor del apoyo parlamentario y "seguirá su curso el conjunto de iniciativas para aprobar la ley de amnistía, la convocatoria de un inconstitucional e ilegítimo referéndum de autodeterminación o el encargo al relator internacional, quedando todo ello extramuros de la potestad jurisdiccional si se ejecuta mediante normas con rango de ley".



Asimismo, "y en uso de una maquillada apariencia de legalidad, dando trámite a sus propuestas, obligará al rey a refrendar un nombramiento de presidente con racionales y razonables indicios de criminalidad, y luego en su caso a sancionar unas normas manifiestamente inconstitucionales" y que "constituye un acto contrario a la Monarquía y a la funciones constitucionales del rey".

Feijóo reinvidicará el valor de la palabra frente al "engaño" de Sánchez a sus votantes

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicará este miércoles en su discurso el valor de la palabra dada frente al "engaño" de Pedro Sánchez a sus votantes, por haber convertido en "papel mojado", entre otras cosas, su compromiso de traer a Carles Puigdmont ante la Justicia.



Así lo ha asegurado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en TVE en la que afirmado que Feijóo afronta esta jornada con "serenidad", la misma que puede tener alguien cuya conciencia está "muy tranquila de no haber defraudado a los españoles".



Gamarra se ha mostrado convencida de que en el discurso de Núñez Feijóo, que será "sereno y tranquilo", se verán reflejados "todos esos millones de españoles que dicen así no" a Sánchez y que no pasan por lo que está haciendo.



La dirigente del PP ha señalado que en esta investidura se va a ver cómo, por siete votos, la palabra del candidato Pedro Sánchez "no vale nada" y que, por tanto, "engañó absolutamente a todos" los ciudadanos.

Ha añadido que en este debate se va a poder ver a dos políticos distintos: uno que respeta la palabra y el imperio de la ley, y a otro que "ha incumplido todo lo que dijo y que ha entregado la impunidad a una serie de políticos corruptos y prófugos de la justicia por siete votos".

El PNV recuerda a Sánchez que necesitará "los votos de todos cada semana" y que eso será "otro modo de control"

La presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Itxaso Atutxa, ha recordado este miércoles al candidato del PSOE a la reeleción como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que necesitará "los votos de todos" los partidos políticos que van a posibilitar su investidura "cada semana", y que eso "no es una amenaza, sino otro modo de control".



En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha afirmado que tiene "verdaderas ganas" de escuchar el discurso de Sánchez en la primera jornada de la sesión de investidura que se va a celebrar este miércoles en el Congreso, "porque seguramente será de los más difíciles que haya hecho nunca".



Además, ha señalado que "muchos partidos diferentes deben quedar contentos" con el discurso del candidato socialista, "aunque los acuerdos ya están firmados", y que supone que "quedará claro que el acuerdo logrado con nosotros ha sido hecho y firmado con diligencia y con voluntad de que sea cumplido".

En este sentido, ha insistido en recordar a Sánchez que "necesitará los votos de todos" los partidos políticos que van a apoyar su investidura "cada semana", y que eso no supone "una amenaza, sino otro modo de control" de los acuerdos alcanzados.



"No lo hemos decidido nosotros, sino que así ha sucedido tras las elecciones. Por lo tanto, cada semana tendremos la ocasión de darle nuestro apoyo o no, y, por consiguiente, ahora él también tendrá que tener cuidado con cumplir el acuerdo o no", ha destacado.



Por otro lado, la presidente del BBB del PNV ha asegurado que el PP se encuentra "cada vez más alejado" de la formación jeltzale, "aunque digan que una cosa es el PP y otra Vox", y que los populares "tienen la esperanza" de que la legislatura "no se alargue demasiado" y se convoquen nuevas elecciones generales.



Itxaso Atutxa ha indicado que "mucha gente se nos ha acercado los últimos cinco o seis meses diciendo que el PP no es Vox, y que ahí había una oportunidad para llegar a algún acuerdo con ellos y conseguir cosas para Euskadi. Así, ha recordado que el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "nos hizo una supuesta oferta", pero que el EBB ya anunció el día posterior a las elecciones generales que "el PNV no va a entrar en ninguna ecuación en la que esté Vox".



"Ellos dicen que una cosa es el PP y otra Vox, y lo que vemos es que, quizá porque Vox internamente tampoco está bien, el PP ve una oportunidad para unas nuevas elecciones, y su esperanza es que la legislatura no se alargue demasiado y tener esa opción", ha explicado.



En este sentido, la dirigente jeltzale ha considerado que las elecciones europeas de junio de 2024 pueden ser "una segunda vuelta" de las generales de este año, y ve al PP "en esa dirección, cada vez más alejado del PNV".



"Con este PP no -ha asegurado-, porque ya estamos viendo qué políticas saca adelante este PP en los lugares en los que tiene acuerdos con Vox. Esa es su opción, y no sé si el renovado PP vasco va a seguir por ese camino o no".



Por otro lado, Atutxa considera "raro y grave" que EH Bildu, como representante vasco en el Congreso, "no haya logrado nada" a cambio de dar sus votos a la investidura de Sánchez, "cuando había oportunidad para ello".



La presidenta del BBB ha señalado que, "en muchas ocasiones, representantes de otros partidos se enfadan con nosotros cuando decimos que llevamos la voz vasca a Madrid, diciendo que ellos también son políticos vascos". Así, ha asegurado que "yo no niego eso a nadie, cómo voy a hacerlo, pero una cosa es eso y otra los actos y lo que se consigue de verdad".



"Nosotros hemos hecho público lo que hemos logrado para Euskadi, y, como se ve, lo conseguido en el acuerdo (con el PSOE) es para Euskadi, no para el PNV. Por parte de EH Bildu, de momento solo veo una hoja en blanco. Dieron el sí desde el primer momento, sin pedir nada a cambio. Un apoyo gratis, y me parece grave que, como representante vasco, no haya logrado nada en un acuerdo tan importante, cuando había oportunidad para ello", ha reiterado.

Borràs dice que Junts no renunció a nada y avisa: "Sánchez durará lo que dure su palabra"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este miércoles que su partido no ha renunciado "a nada" ni ha modificado sus posiciones y ha advertido que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "debería estar muy preocupado porque durará lo que dure su palabra".



En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Borràs ha enfatizado que Junts no se ha movido "en absoluto" de sus posiciones y que ha sido el PSOE quien ha hecho un "giro copernicano".



"Hemos aprovechado la fuerza coyuntural y aritmética y, sobre todo, la necesidad del PSOE para forzarles a hacer un giro. El giro es del PSOE. Junts no ha ido a Madrid a firmar un acuerdo, el PSOE ha ido a Bruselas a firmarlo. El PSOE nunca ha querido hablar de igual a igual, de nación a nación, y ahora lo está haciendo", ha remarcado Borràs, subrayando también el cambio de opinión de los socialistas sobre la amnistía.



Asimismo, ha negado que Junts haya modificado su rumbo y ha asegurado que ellos siempre han estado en el terreno de la negociación: "Nosotros estamos en las mismas posiciones que hemos defendido siempre. Negociación pero cambiando el diálogo vacío por una negociación llena".



"Seguimos nuestra ponencia política y no nos hemos apartado en absoluto. No hemos renunciado a nada, no hemos modificado nuestra posición", ha insistido.



Borràs ha expresado sus "reticencias, recelos y desconfianza absoluta" con el PSOE, ha enfatizado que Junts no son "aliados" del PSOE, al contrario de ERC, y ha recordado que el acuerdo con los socialistas no es de legislatura, sino sólo de investidura.



"Yo de ser Pedro Sánchez no estaría contento, estaría muy preocupado. Hace cuatro años logró pactos que le duraron una legislatura porque pactó con aliados, ahora no. Sánchez debería estar muy preocupado porque durará lo que dure su palabra", ha remarcado.



En este sentido, ha señalado que "ahora empieza una negociación" que en función de sus avances y cumplimientos determinará el futuro de la legislatura.

Zapatero: "La ley de amnistía no tendrá ningún reproche de las instituciones europeas"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este miércoles que "la ley de amnistía no tendrá ningún reproche por las instituciones europeas" y ha criticado la movilización del PP en Bruselas para frustrar la ley, que responde, en su opinión, a una "insensatez sin límites".



En una entrevista en la Cadena Ser, Zapatero ha considerado que la ley de amnistía es "una pieza jurídica poderosa, extraordinariamente bien motivada, no sólo la constitucionalidad, que es muy importante", también su finalidad que es "recuperar los escenarios de la política para abordar una desafección profunda y de conflicto, que llevó al peor momento de 2017".



El expresidente socialista ha añadido que se trata de una ley "valiente e inteligente", y eso "se va a comprobar con el tiempo" y ha reprochado a la derecha su deriva hacia el "trumpismo y la exageración".



A la pregunta de si el Gobierno se equivocaba cuando decía que la ley de amnistía no era constitucional, Zapatero ha explicado que entonces los socialistas se referían a la amnistía "propuesta por los independentistas", pero además, ha reconocido, que en ese momento había una "especie de inercia" y no se reflexionaba a fondo sobre lo que constitucionalmente "se puede o no puede hacer".



El expresidente ha reiterado que el texto de la proposición de ley es "singular, proporcionado, motivado y respetuoso con el derecho penal" y ha recordado que él siempre fue partidario de la ley porque se trata de una situación "excepcional".



Zapatero no ve posibilidad de consenso con la derecha sobre esta ley aunque considera que sería "deseable" que el PP se comportara como hizo el PSOE en la lucha contra ETA, "dándoles un pacto, o en la crisis de 2017, cuando Pedro Sánchez apoyó el artículo 155".

Reynders, abierto a tratar con el Gobierno español la amnistía tan pronto como sea posible

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se mostró este miércoles abierto a una reunión con el Gobierno español sobre la proposición de ley de amnistía "tan pronto como sea posible" y aseguró que no ha expresado personalmente una "preocupación" por el texto, que la CE recibió oficialmente este martes.



A su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, el comisario belga explicó que organizará este encuentro con el ministro español de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, una vez la Comisión Europea (CE) haya acabado su evaluación sobre el texto, que está ya en marcha.



"Hemos recibido una propuesta del ministro Bolaños para organizar dicho contacto después de mi intercambio de cartas con él y por supuesto que vamos a hacerlo. Organizamos todo tipo de diálogos", dijo Reynders, que recalcó que primero se evaluará la situación "muy claramente desde el punto de vista jurídico" y luego "se organizará el debate".