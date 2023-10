La foto con Puigdemont aviva la esperanza del PSOE de una investidura inminente

La foto del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha avivado la esperanza socialista de que el debate de investidura de Pedro Sánchez se convoque de forma inminente, ya que aseguran que podría ser en cualquier momento a partir del domingo.



Eso es lo que aseguran fuentes socialistas a la espera de que se cierre el acuerdo tanto con Junts como con el resto de formaciones cuyo apoyo es imprescindible para la investidura: ERC, PNV, EH Bildu y BNG. Pero requisito también para que Sánchez consiga el visto bueno de los independentistas catalanes es que se haya presentado la propuesta de amnistía, algo que desde el PSOE se admite que será de forma previa a la investidura.



Por lo tanto, los pasos previstos son el anuncio de la serie de acuerdos, la presentación del texto sobre la amnistía en el registro del Congreso y la celebración del debate, todo ello mientras algunos partidos, como el PSOE, aguardan que el resultado de la consulta a su militancia avale los pactos.

Si los acontecimientos se precipitan, sería posible que se cumpliera el deseo de Moncloa y Ferraz de que esa investidura sea la próxima semana, y se barajan incluso los días 8 y 9 de noviembre, pero la fecha sigue sin estar cerrada.



El próximo viernes, día 3, hay convocadas sendas reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso y podría ser el día que se desvelara la incógnita o se diera alguna pista que acotara las posibilidades.



Lo que sí dan por seguro en la dirección socialista es que la investidura se logrará en primera votación.

Fuentes de Ferraz justifican la foto de Cerdán con Puigdemont para facilitar el acuerdo con Junts, una instantánea que ha protagonizado algunos de los comentarios políticos en el marco de la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor.



Así, el expresidente del Gobierno Felipe González, contrario a la amnistía, ha evidenciado su rechazo cuando al ser preguntado por los periodistas sobre si él se habría hecho una foto así, ha respondido: "¿Por quién me toma?". Pero no ha querido hacer más comentarios para no "estropear un buen día".



En esa línea, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que no quería "agriar el día a la princesa" y que ya habría tiempo para hablar de esa foto y otras "todavía más graves en el futuro", y el expresidente de Aragón Javier Lambán ha optado igualmente por el silencio para no "ensombrecer" el acto de doña Leonor.



Uno de los negociadores socialistas, el ministro Félix Bolaños, ha evitado hacer comentarios sobre la foto que han justificado compañeros de su partido como Carmen Calvo o Ximo Puig y que otros socialistas, en privado, reconocen que no es motivo de alegría y que incluso les da "repelús", aunque menos que un Gobierno PP-Vox.



Las críticas a la reunión de Cerdán con Puigdemont han seguido siendo duras desde la oposición, y así, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado que su partido acudirá a la manifestación del 18 de noviembre en Madrid contra la amnistía, ha considerado que esa imagen supone una "humillación y rendición".



"El PSOE fue a rendirse y a rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo", ha añadido, mientras que su secretaria geneal, Cuca Gamarra, ha afirmado que Sánchez no tiene límites.



Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado a Sánchez que "pisotee" la Constitución que este martes ha jurado la princesa Leonor.



A la espera de que se concreten los detalles de la amnistía que Sánchez ha admitido, el Govern, por boca de su portavoz, Patricia Plaja, ha reclamado que incluya a "todos los represaliados políticos", entre ellos la causa relacionada con Tsunami Democràtic, y por ello ha pedido coordinación entre Junts y ERC para la negociación.



Ante la consulta a la militancia socialista sobre los acuerdos de investidura, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido que respalden una "decisión valiente" de Sánchez.



También Podemos y En Comú Podem han certificado que preguntarán a sus bases si la respaldan la investidura.