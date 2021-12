Cs pide al Gobierno mantener las escuelas abiertas todo el curso y el fin de la mascarilla obligatoria en el recreo

El grupo parlamentario de Cs ha registrado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a mantener las escuelas abiertas durante lo que queda de curso y el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en determinados casos, como en la hora del recreo.







En concreto, la iniciativa reclama "impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, que las escuelas españolas permanezcan abiertas y con educación presencial durante el resto del curso 2021/2022".





En segundo lugar, pide "revisar y actualizar los protocolos de aislamiento por casos COVID-19 en las escuelas", de modo que el cierre de clases se convierta en "el último recurso", además de exigir mecanismos de contingencia en caso de que más del 10% de la plantilla docente y más del 20% del alumnado deba estar aislado por ser positivo.





Cs recuerda el "impacto negativo" que el cierre de escuelas tiene sobre el aprendizaje de los escolares, ya que estos "sacrifican perspectivas de futuro cada vez que su escolarización no se produce con normalidad, hurtándoles de oportunidades para desarrollar sus proyectos personales y profesionales".





Además, también tiene impacto sobre la conciliación de las familias, pues "muchos" padres y madres "no pueden permitirse pedir días libres en el trabajo, o sus empleos no permiten modalidades de teletrabajo" o "no disponen de una red de apoyo familiar allá donde viven ni tampoco recursos económicos suficientes para contratar un sistema de cuidados para sus hijos mientras ellos están en su puesto de trabajo".





Por último, los 'naranjas' abogan por eliminar la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros educativos durante las horas de patio para todos los alumnos y el personal del centro, así como en el interior de las clases para los alumnos menores de 12 años, siempre y cuando la configuración de las clases permita mantener una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros o exista una ventilación cruzada suficiente.





Según la formación liderada por Inés Arrimadas, el uso de mascarilla también tiene "efectos negativos" sobre el aprendizaje de los niños y sobre el desarrollo relacional de estos con sus compañeros.