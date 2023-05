La Comunidad de Madrid reserva a Bolaños un sitio en la primera fila en el acto institucional del Dos de Mayo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha preparado un sitio para el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en el acto institucional del Dos de Mayo, que se celebra en la Real Casa de Correos, a pesar de no haberle invitado.



La silla de Bolaños está situada en la primera fila en el lado derecho del patio del edificio de la Puerta del Sol. A su izquierda se sentará la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a su izquierda el delegado del Gobierno, Francisco Martín.



El Ejecutivo regional decidió este año no invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no asistió a la última cita.

Únicamente se cursó invitación para la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien tiene "las competencias en relación a las comunidades autónomas".



Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, Rodríguez declinó participar. Desde el Ejecutivo central confirmaron que, además del nuevo delegado del Gobierno, acudirían Bolaños y Robles. Estas mismas fuentes, han asegurado que la "representación del Gobierno", a nivel de protocolo, recaerá en Robles.



"No está invitado (...) A mí me han enseñado que cuando a mí no me invitan a un sitio, yo no voy. A no ser que lo que quiera es montar lío. Yo no sé si eso es lo que pretende el señor Bolaños", trasladó el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en declaraciones a los periodistas el domingo.