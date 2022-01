Casado y Garamendi exhiben sintonía pese a sus diferencias en la reforma laboral y presumen de buena relación

El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente de la CEOE, han exhibido sintonía este lunes en un foro de turismo tras sus diferentes posiciones sobre la reforma laboral y han presumido de su buena relación, asegurando que conversan prácticamente todas las semanas.







Casado y Garamendi han participan en la mesa 'Turismo: claves para la competitividad de un sector estratégico' en el marco del VIII Foro de Innovación Turística que organiza Hotusa Explora, que ha moderado el exministro del PP y economista Josep Piqué.





Esta foto conjunta se produce tras las diferentes posturas que han exhibido sobre la reforma laboral. El jefe de la oposición ya ha dejado claro que se opondrá en el Congreso al real decreto ley aprobado por el Gobierno y que recoge el pacto sellado con sindicatos y CEOE.





CASADO: "NO HAY SEMANA QUE NO HAYAMOS HABLADO"

Casado ha dicho que le ha "alegrado" compartir este foro de turismo con Garamendi y ha destacado su labor en los momentos "complicados" que se han vivido con la pandemia, actuando de una forma "responsable" tras una situación "absolutamente inédita".





Tras asegurar que es "rara" la semana que no hayan hablado o no se hayan visto, Casado ha recalcado que es "perfectamente compatible" lo que hace la CEOE y el diálogo social con lo que hacen los partidos políticos como el suyo.





"Jamás la CEOE nos ha dado ninguna indicación sobre lo que considera que deberíamos hacer y jamás el PP se ha puesto en contacto con la CEOE mas que para agradecer la labor que está haciendo", ha manifestado el presidente de los 'populares'.





A renglón seguido, Casado ha defendido su modelo para el sector turístico y ha rechazado que sea un sector "precario, estacionario y de bajo valor añadido", aludiendo así a las declaraciones que realizó en el pasado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.





Asimismo, Casado ha apostado por más flexibilidad laboral y se ha mostrado partidario de aplicar la llamada 'mochila austríaca' porque, según ha dicho, "generaría mucha movilidad". "Esa flexibilidad laboral también la introduzco como una de las propuestas que queremos lanzar", ha manifestado delante de Garamendi.





GARAMENDI: UNA BUENA OPORTUNIDAD DE LA FOTO"

En su turno, el presidente de la CEOE ha señalado que este acto era una "muy buena oportunidad de la foto", aludiendo así a las diferentes posiciones que mantiene con Casado en relación con la reforma laboral. "Hay un foro y una foto", ha enfatizado.





Garamendi ha subrayado que Casado y él no tiene que contarse lo que hacen pero hablan "casi todas las semanas" y tienen una relación "más que cordial". "Tememos una relación más que cordial, buenísima desde hace muchos años", ha indicado, para añadir que esa relación es de "confianza" y "extraordinaria".





Con el objetivo de querer enterrar la polémica a raíz de la reforma laboral, el presidente de la patronal ha bromeado que igual tendrían que hacer como el cantante de los Bealtles y encerrarse en una habitación como hizo él con su pareja.





"HACER COMO LENNON Y YOKO ONO"

"Como hablamos de turismo y estamos en un hotel de Amancio, igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Onno y subir a una habitación, estar una semana y recibir a la prensa para que vieran que esta relación es así", ha dichgo, despertando las risas del público.





Garamendi ha destacado que es "perfectamente compatible" con el trabajo que hacen y que le toca hacer a la CEOE desde el punto de vista de la defensa de la empresa y la estabilidad en el empleo, con las posiciones que pueda tener el PP y las decisiones que tome en el Parlamento.





"Las cosas como son. Ni yo le he llamado para decirle lo que tengo que hacer ni Pablo me ha llamado a mí para decirme lo que tengo que hacer", ha resaltado, para bromear de nuevo que no saben si tendrán que coger una habitación como Lennon.





Antes del acto, en declaraciones a los periodistas, Garamendi ha dicho que la CEOE ha hecho el trabajo que tenían que "hacer" y que han aprobado ese acuerdo con los sindicatos porque piensa que es "bueno para el país". Dicho esto, y tras asegurar que "no se mueve ni una coma de lo acordado", ha expresado su "respeto" por el voto en contra del PP y ha dicho que es "legítimo" y tiene su motivo y sus razones.