Carmena: "La ley electoral perjudica a las agrupaciones como Sumar. Hay que cambiarla"

La exmagistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pedido este miércoles un cambio en la ley electoral para que las agrupaciones electorales, como Sumar, no se vean "en inferioridad de condiciones": "Necesitamos estructuras diferentes que permitan partidos diferentes".

Carmena lo ha afirmado en un diálogo que ha mantenido esta tarde con el periodista de la Vanguardia Enric Sierra en el Colegio de Abogados de Barcelona, organizado por el Observatorio de los Derechos de la Persona y titulado "Por qué hay que cuidar la democracia".

Carmena, alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019, ha pedido un cambio en la ley electoral y en la estructura de partidos como uno de los elementos necesarios para velar por la salud de la democracia, a la que se ha referido asegurando que "hay que cuidar como una planta".

"Es necesario que se empiecen a plantear partidos diferentes porque los que ha habido hasta ahora han actuado como estructuras antidemocráticas", ha señalado la exmagistrada.

Como ejemplo de esos partidos nuevos ha puesto a agrupaciones electorales que han aparecido recientemente en España como Sumar o Teruel Existe y ha señalado que "es lo que debería usarse ahora".

"Lo que está demostrando Sumar es que necesitamos estructuras diferentes que permitan formar partidos diferentes", ha opinado.

La exmagistrada ha expuesto que el problema que tiene la formación de Yolanda Díaz es que se constituye como un partido "instrumental" para agrupar a la izquierda alternativa y que ello le deja en inferioridad de condiciones en cuestiones como, por ejemplo, que no pueda participar de los debates electorales.

Además, Carmena ha cargado contra los programas electorales, los cuales "no pueden ser una carta a los Reyes Magos".

"No puedes decir simplemente que cuidarás la sanidad pública y el transporte. Hay que hacer unos programas bien hechos en los que deberían figurar las fases y pautas del proyecto y criterios de evaluación de políticas públicas".

Ley del solo sí es sí

En otro momento de la charla, la exalcaldesa de Madrid ha sido muy crítica con la elaboración que hizo de la ley del solo sí es sí el Ministerio de Igualdad.

"Cuando se hizo la trístisima ley del sí es sí o como se llame, que ya no me acuerdo (sic), yo oía que llamaban 'código de la manada' al Código Penal y les recordaba que esa ley es de 1995 y en base a ella se han puesto más de 20.000 sentencias de delitos sexuales. De esas, habrá habido unas 18.000 en las que actos que no deben ser calificados de agresión sexual, porque son una violación, fueron calificados de agresión sexual", ha expuesto Carmena.

"Llamé al Congreso, porque la desesperación me podía, y les decía a las congresistas que estudiaran estas sentencias, que las pidieran al Consejo General del Poder Judicial. No os podéis imaginar la cantidad de llamadas que hice. Pero no logré nada", ha lamentado.