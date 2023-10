Los barones del PP prometen batallar contra la amnistía que pide Aragonès

Los presidentes autonómicos del PP han coincidido en expresar su rechazo rotundo a la amnistía al 'procés' y al posible referéndum de autodeterminación que planea en las negociaciones del candidato socialista Pedro Sánchez con los independentistas y que, a su entender, significaría "pedir perdón a los delincuentes".

Varios 'barones' del PP han anunciado además que actuarán legalmente para impedir "agravios y discriminaciones" a sus comunidades si hay ventajas en financiación o condonación de deuda a Cataluña.



Así lo han expuesto en la Comisión General de Comunidades Autónomas que se reúne en el Senado tras escuchar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al que los presidentes del PP han recriminado que se haya marchado sin escuchar a los demás, una actitud de "mala educación" que no puede representar ni a Cataluña ni a los catalanes, en palabras del aragonés Jorge Azcón. "Pero me quedo con el gesto de venir a exponer sus ideas en las Cortes Generales ante los representantes del pueblo español", ha destacado el andaluz Juanma Moreno.



Los 'barones' del PP han compartido también críticas por las "sonoras ausencias" del Gobierno y los presidentes autonómicos del PSOE (Emiliano García-Page, María Chivite y Adrián Barbón), llegando a hablar de "irresponsabilidad" del Ejecutivo en funciones por hablar con "condenados por la Justicia" pero no prestar atención a los representantes de las demás CCAA. La madrileña Isabel Díaz Ayuso ha censurado esa "ausencia vergonzante" del Gobierno, al que ha acusado de no dar la "cara" en la Cámara Alta.



Ilegal, inmoral y una indignidad



"Ilegal", "inmoral", "indignidad", "vergonzante" o "transacción infame" son algunos de los calificativos que han empleado los presidentes del PP para referirse a la amnistía, que, a su entender, rompe la igualdad de los españoles y la separación de poderes. Por eso, varios de ellos han anunciado que utilizarán todas las vías a su alcance para impedir este "atropello" que, además, supondría pedir disculpas a los independentistas por los delitos que cometieron en 2017.



Asimismo, el agravio económico a las demás CCAA que puede conllevar las negociaciones "bilaterales", "opacas" y "en despachos" de Sánchez con los independentistas ha sido el otro hilo discursivo común de los presidentes del PP.



Así, el gallego Alfonso Rueda ha cargado contra el Ejecutivo por estar dispuesto a "abonar cantidades astronómicas de supuestas deudas históricas" de Cataluña que los demás tendrán que "pagar". "Los gallegos y gallegas no deseamos estar por encima de nadie, ni ser más que nadie. Pero por eso tampoco vamos a admitir que nadie pretenda estar por encima de los demás", ha resaltado.



Moreno, que ha alertado contra la posibilidad de que se consagre ciudadanos de primera y de segunda, ha señalado que "condonar la deuda del Estado sería premiar la mala gestión y la falta de rigor en las cuentas públicas". "Y si aún así alguien piensa en condonar deudas con el Estado, queremos equilibrio", ha manifestado Moreno.



Dicho esto, el andaluz ha recalcado que no pueden "mirar para otro lado" ante la "injusticia" que se pretende y ha avisado que Andalucía está "vigilando" y utilizará "todos los instrumentos legales a su alcance para evitar agravios y discriminaciones entre los españoles".



De la misma manera, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco ha avanzado que un posible pacto fiscal sería dar "privilegios" y un "agravio económico" contra CyL y el conjunto de España, lo mismo que si hay condonación de deuda a Cataluña. Por eso, ha confirmado que irán a la vía judicial para evitarlo porque no van a permitir que haya españoles de primera y de segunda. "No es reconciliación o concordia, es un simple contrato mercantil, una mera compraventa: amnistía por votos", ha proclamado, para pedir a Sánchez "frenar su deriva".



En su turno, la presidenta de Baleares, Marga Prohes, ha rechazado tanto una amnistía como una condonación de deuda o una negociación bilateral sobre financiación. "En el foro en el que hay que hablar de una supuesta condonación de la deuda o del Fondo de Liquidez Autonómico es el de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en Waterloo", ha aseverado.



Recurso al Constitucional



Por su parte, el murciano Fernando López Miras ha advertido de que la Ley de Amnistía abrirá un "nuevo tiempo de cesiones" y ha confirmado que al "segundo después" de aprobarse esa amnistía recurrirán "ante el Tribunal Constitucional esa decisión". "Además de amnistías, sabemos que se les irá cediendo financiación vía presupuestos, con donación de la deuda que pagaremos todos y el establecimiento de un cupo a la vasca para Cataluña", ha recalcado.



También el presidente de Aragón ha asegurado que se opondrán con "todos los mecanismos" que les otorga el Estado de Derecho, "empezando por el recurso de inconstitucionalidad", y ha avisado que será un presidente "rebelde frente a cualquier intento de quebrar la unidad de España y de romper la igualdad" de los españoles.



Según Azcón, lo que se está negociando con los independentistas para lograr la investidura es "ilegal, inmoral y un ataque directo al principio de igualdad de los españoles y a la soberanía nacional". "Y eso es algo que los aragoneses no vamos a permitir de ninguna manera", ha sentenciado.



Fiel a su discurso contundente de estos meses, Ayuso ha subrayado que España "ya no tolera más indignidad", dado que la amnistía es la "mayor traición que cabe hacerle a un país". Por eso, ha arremetido contra Sánchez por pretender hacer "un mercadillo con el Estado de Derecho". "Sánchez subasta España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona", ha denunciado.



Dicho esto, la presidenta madrileña ha garantizado que no les van a "callar" sino que explicarán a los españoles lo que significa la amnistía. "Se ha dicho que si esta felonía se consuma habrá dos tipos de españoles, pero es mucho peor. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles", ha alertado.



El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado convencido de que el independentismo "tendrá su amnistía" y Sánchez "su investidura". "Está claro quién va a pagar la factura y quién se la cobra, pero no lo que nos va a costar ese pago", ha manifestado. Además, ha cargado contra las "ensoñaciones" de Aragonès, y contra el "'procés' a la valenciana" que, según ha dicho, se vivió en esta autonomía con el anterior gobierno del Botànic.



La extremeña María Guardiola ha recalcado que "amnistía, autodeterminación, condonación de la deuda" son "el pago que exige el independentismo catalán" y supone "pedir perdón a los delincuentes", "facilitar la ruptura" del país y saquear aquellas comunidades autónomas que cumplen con sus obligaciones "para satisfacer al separatismo", así como "deslegitimizar a los jueces y debilitar el Estado".



Para Moreno, dar la amnistía a los fugados y condenados por "desafíar" la Constitución sería "mucho más que un indulto". "Sería decirle a todos ellos que nunca debieron ser detenidos, que nunca debieron haber sido juzgados, condenados ni inhabilitados", ha advertido.



En su intervención, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asegurado que defenderá el interés de la comunidad "hasta las últimas consecuencias" y ha advertido a Sánchez que no tolerará "privilegios de unos territorios frente a otros".

El riojano, Gonzalo Capellán, que ha expuesto sus peticiones territoriales como otros presidentes, ha afirmado que "sin igualdad real, sin igualdad verdadera no hay democracia, no hay país, no hay libertades ni derechos de los ciudadanos".