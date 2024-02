Abascal abraza el eslogan de Trump en EEUU: "hacer a España grande de nuevo"

El presidente del partido español de extrema derecha VOX, Santiago Abascal, abrazó este viernes el eslogan de Donald Trump “Make America Great Again” y afirmó, ante el público de la gran convención anual de la derecha estadounidense CPAC, que su lucha es por “hacer a España grande de nuevo”.



“Trabajamos para hacer a España grande de nuevo, como cada uno de los invitados internacionales de este congreso que trabajan para fortalecer y defender sus naciones y su propia soberanía”, afirmó el político español.



Abascal se encuentra en Estados Unidos para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) que desde hace años sirve de plataforma política para el movimiento del expresidente Trump (2017-2021), posible candidato a la presidencia en las elecciones del próximo noviembre.



El exmandatario republicano participará el sábado en la convención, que cuenta con la participación de figuras de la derecha latinoamericana como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele (quien estuvo ayer) o el presidente argentino, Javier Milei, que estará mañana, sábado.



No está previsto que Abascal se cruce con el político estadounidense. Aunque en su discurso no hizo referencias al conservador, sí quiso hermanarse con sus valores y su lucha: “La realidad de España no es la misma que la de Estados Unidos (...) pero sufrimos las mismas amenazas y compartimos sueños: la pasión por la libertad y el amor profundo a nuestras patrias”, dijo ante el público estadounidense.



Durante los veinte minutos que duró el discurso, que pronunció en español, Abascal se dedicó a lanzar duras críticas contra el socialismo que “amenaza” y “dicta la forma de pensar” e intenta “esparcir el odio”.



“Tenemos una gran batalla por delante para hacer a Occidente grande de nuevo, y quiero decir que deben tener la seguridad de que los patriotas españoles estamos preparados para pelear junto a los patriotas americanos”, afirmó.



Abascal viajó con una comitiva integrada por el eurodiputado y vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Hermann Tertsch, y el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, entre otros.



La CPAC, que arrancó el pasado miércoles y dura hasta este sábado, se celebra en un centro de convenciones dentro de un hotel en National Harbor, Maryland, a media hora de la capital estadounidense, y por sus pasillos circulan estos días figuras nacionales e internacionales como la exprimera ministra británica Liz Truss, que se encontraba hoy en los pasillos dando entrevistas.



En el escenario hablaron hoy personalidades como la gobernadora de Dakota del Sur, la republicana Kristi Noem, quien proclamó uno de los mensajes más repetidos: “Donald Trump es la única persona que puede ser el nominado republicano a la presidencia”.



También actuales miembros de la Cámara de Representantes afines a Trump como Jim Jordan o, uno de los más aplaudidos, el polémico Matt Gaetz.



Fuera del escenario principal, los pasillos del centro de convenciones Gaylord también tienen un ecosistema propio compuesto de seguidores del movimiento Make América Great Again (MAGA), entre ellos los Trump Latinos, cantantes de trap que se viralizaron por su canción ‘Latinos For Trump’.



En el single, el dueto critica directamente al actual presidente estadounidense, Joe Biden, y se posiciona a favor del exmandatario republicano; una postura que reafirmaron a EFE: “Trump es el luchador de la gente, él quiere a todo el mundo”, por lo que animaron “a los jóvenes dormidos” a votar por él.