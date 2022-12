Las visitas guiadas a la exposición de Meisel: los detalles que no debes perderte

La ciudad de A Coruña acoge hasta el 1 de mayo de 2023 la exposición de Steven Meisel bajo el nombre “Steven Meisel 1993: A year in Photographs”. Seguramente, has escuchado hablar en más de una ocasión sobre la exposición e incluso, ya la has visitado. Pero creemos que si te gusta la moda, debes visitar la exposición acompañado de un guía. Se organizan visitas guiadas a las 11:00 y a las 18:00 los martes, miércoles, viernes y sábados; y a las 11:00 los domingos, por un precio de 5€. Por si no tienes tiempo, desde Espacio Ideal te contamos algunos de los detalles:



Todas las fotografías que aparecen en la exposición se realizaron en el año 1993, año que destacan como “momento rebelde” por la originalidad de las imágenes. Su pasión por la fotografía comenzó muy pronto y a los 12 años ya realizó sus primeras fotografías a mujeres anónimas en las calles de Nueva York. Están expuestas al comienzo de la exposición.

Se decantaron por el año 1993 debido a que fue el más prolífico de Meisel. Solamente en ese año firmó 28 portadas de Vogue. El mural que expone las 28 portadas da paso al resto de la exposición.

Portadas Vogue Meisel

Meisel descubrió a Naomi Campbell con tan solo 16 años y a Linda Evangelista con 17. Retrató a Evangelista en infinitas ocasiones, convirtiéndose en una de sus modelos favoritas; a la diseñadora y musa de Meisel, Loulou de la Falaise; y a otras modelos tan importantes como Claudia Schiffer o Carla Bruni.

La exposición incluye también una sesión para la revista masculina Per Luique, que rompió los cánones de la moda masculina de la época y de su retrato en los medios. La mayoría de las fotografías en las que se incluyen hombres tienen un mismo perfil: hombres aniñados e incluso, muy femeninos.