Sandra López, propietaria de la inmobiliaria Promove: "el precio de la vivienda se ha disparado en A Coruña y su área metropolitana"

La inmobiliaria Promove, ubicada en el número 39 de la avenida Alcalde Manuel Platas en Arteixo, nació en el año 2011 como un proyecto personal. Sandra López, su propietaria, lleva desde entonces trabajando en la zona del área metropolitana de A Coruña, principalmente en la zona de Arteixo.

- ¿Cómo crees que ha evolucionado el precio de la vivienda en A Coruña y Arteixo?

El precio de la vivienda en los últimos años se ha disparado en toda el área metropolitana. Esto es debido a que hay una gran escasez de viviendas. El mercado inmobiliario está atravesando una pequeña crisis, no hay viviendas para el consumidor. Hay muy poca oferta, tanto de alquiler como de venta, y esto lo que hace es que aumenten los precios.

- ¿Consideras que hay una oferta de viviendas que pueda suplir esa demanda?

Para la demanda que hay, la oferta es realmente escasa. Si hablamos de alquileres, hay muy pocos pisos y lo que hay, tiene unos precios altísimos. En la zona de Arteixo el principal problema es que han crecido mucho los pisos dedicados a empresas y trabajadores, porque la zona recoge a muchas personas que se desplazan a trabajar aquí, tanto a Inditex como a diferentes obras que se hacen por la zona, y otros que trabajan en el Puerto Exterior. No hay suficientes pisos para alquilar a estos trabajadores, alquileres que son para temporadas largas. Mucha gente que antes alquilaba a particulares ha decidido dedicar las viviendas a estos grupos de trabajadores porque así, pueden alquilar los pisos a 600, 700 o 800 euros. Entonces hay muy pocos pisos para ofrecerles a familias o a parejas.

Además, son pisos antiguos que alquilan en cantidades muy elevadas y una familia no los puede asumir. Prácticamente lo que cobran por el alquiler de un piso es la renta de una persona entera.

En A Coruña está pasando lo mismo pero con los Airbnb u otras plataformas que alquilan por temporadas. Los precios se han disparado, especialmente en la zona centro. Ha llegado un momento en el que han ido desplazando a la gente hacia la periferia y ahora mismo, ya no se encuentran pisos ni a las afueras de la ciudad. Ha cambiado el tipo del público al que van dirigidos los alquileres. La gente ya no quiere alquilar pisos a familias, pueden sacar mayor beneficio usando su propiedad de otra manera.

No hay ningún tipo de inversión pública en ayudas, ni para construir, ni para comprar. Además hay mucha gente que tiene pisos parados, pero por culpa de la inseguridad jurídica que existe, y por miedo a que no les paguen, no alquilan esos pisos. Hay mucha vivienda parada.



- ¿Cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos?

Los ciudadanos necesitan viviendas en las que poder vivir. El problema es que no las hay. Los gobiernos no invierten en vivienda pública para que los ciudadanos puedan comprar a precios asequibles. Los bancos cerraron el grifo a las constructoras que antes financiaban hasta el 100% de las parcelas, ahora solo fianancian el 80%. Muchos constructores no pueden construir, porque no tienen capacidad para hacerlo sin hipotecas y han quedado muchos solares que están sin edificar porque no se conceden los préstamos.

Hemos pasado de que el inquilino pueda escoger donde quiere vivir, a que sea el propietario el que escoja que inquilino puede ir. Hay tanta oferta de inquilinos, que puede escoger él poner las condiciones que considere.



- ¿En A Coruña y en Arteixo los ciudadanos optan por alquilar o por comprar?

La gente joven opta por los alquileres, para comprobar como va evolucionando su vida. La medida de edad de las personas que deciden comprar ha aumentado mucho, tienen dificultades porque hay poca oferta de viviendas a la venta. No hay casi donde escoger.

- Teniendo en cuenta la poca oferta que nos encontramos en la actualidad, ¿de qué manera trabaja Promove?

Nos hemos tenido que especializar en el tipo de vivienda para trabajadores y empresas porque nos cuesta encontrar viviendas para poder ofrecer a nuestros clientes. Nos sucede tanto en ventas como en el alquiler. Al estar ubicados cerca del polígono industrial gestionamos naves industriales y locales en alquiler, pero no tenemos pisos para ofertar.

- ¿Consideras que hay alguna solución?

La solución es incentivar que la gente saque sus propiedades en alquiler. Sobre todo los pisos que están parados. Existe un porcentaje muy alto de personas que tienen segundas viviendas sin utilizar y que forman parte del sistema de viviendas de nuestra zona. En la actualidad, los locales comerciales se están convirtiendo en viviendas. Cada vez hay más gente que viene a preguntar.