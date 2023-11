LUME, velas naturales hechas en Galicia

Durante siglos las velas han sido una fuente de luz en los hogares. En la actualidad, la elección de estas va más allá de su función puramente práctica. Las velas naturales vertidas a mano se han convertido en una tendencia creciente en el mundo de la decoración y la aromaterapia, combinando la belleza con la sostenibilidad.



En LUME crean objetos para embellecer espacios y productos naturales para cuidar el cuerpo. Su producto estrella son las velas de 80 horas, unas velas hechas a mano con ingredientes naturales que cuentan con una larga vida. Los olores están inspirados en la belleza de Galicia: en su mar, sus bosques, las rosas, las higueras e incluso, hasta los tomates de las abuelas. Detrás de la firma se encuentra Darina.



“Soy checa-canadiense y llevo tres años viviendo en Galicia, pero me siento más en casa aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Aunque llevaba tiempo haciendo velas, LUME nació hace solo 2 años. Después de una década viviendo en Barcelona, me mudé a Galicia con mi pareja, buscando paz y naturaleza. Veníamos a Galicia todos los años y fue una decisión muy fácil. Y aquí encontré no solo paz, también la inspiración para montar LUME. Es un homenaje a esta tierra que me enamoró tanto. Aquí todo es tan bello, verde y lujoso. Hay flores todo el año. El paisaje está tan vivo y huele increíble. Y ya que no se puede embotellar, pues al menos se puede capturar en una vela”, destaca Dariana.



Las velas de 80 horas están perfumadas y vienen en un recipiente de cerámica hecho a mano, cada olor con su esmalte a juego. Tienen una vida increíblemente larga -realmente duran 80 horas- y pueden llenar un espacio de fragancia incluso cuando no están encendidas.



Las velas pilar -conocidas como ‘VASOIRA’ como guiño a los palos de escoba que usaban las “bruxas” y las “meigas” - son velas sin perfume que se tiñen a mano, una por una. “Están pensadas para adornar las mesas o decorar el hogar. Duran lo que dura una buena cena entre amigos, pero para mi son demasiado bonitas para quemarlas”, añade.

En LUME también cuentan con piezas de cerámica, velas decorativas sin perfume y perfumes sólidos, el primer producto de una nueva línea de productos naturales para el cuerpo que irán lanzando poco a poco. “Usamos perfumes de Grasse (Francia), la cuna de la perfumería moderna. Las cerámicas están hechas a mano en Buño (Galicia). Para los productos para la piel nos basamos en la filosofía de la sencillez, intentando que el listado de ingredientes siempre sea lo más corto posible, utilizando productos biológicos con origen europeo”, afirma Dariana.

En la filosofía de LUME la belleza, la sencillez y la calidad se colocan por delante de las ganancias. “Este enfoque nos permite pensar en cada elemento y cómo hacerlo mejor, sin atajos. Por eso usamos la mejor cera y los mejores perfumes. Las cerámicas están hechas a mano y cada vela es completamente única. No las veo solo como velas, sino como objetos. Todo está pensado para poder ser reutilizado o reciclado, desde los recipientes hasta las cajas. Es sencillo, pero creo que tienen éxito porque es lo que realmente busca cada persona en una vela: que huela bien y que duren mucho tiempo. Y si a la vez están hechas de materiales naturales y de origen local, mucho mejor”, concluye.