Clandestine Ceramique, cerámica hecha a mano junto al Océano

Diversas actividades artesanales como bordar, coser y trabajar con cerámica están experimentando un crecimiento en su popularidad. La aparición de nuevos ceramistas ha conseguido situar la cerámica artesanal a la altura del arte más selecto. La francesa Sophie Agullo es la mente y la mano que está detrás de Clandestine Ceramique. Reside en A Coruña desde el 2019 y empezó con este proyecto en el año 2021 desde un rincón de su salón.

“Siendo sincera, no tenía un proyecto de marca en sí, estaba buscando modos de expresar mi propia visión super subjetiva de la belleza. Iba a clases de cerámica con Alex de Arobe Cerámica y a partir de ahí creé una cuenta en Instagram con mis primeros jarrones. Cuatro meses después de eso llegó mi primer pedido de la tienda Merci (Francia). Después de eso, todo fue rapidísimo y sin darme cuenta, a finales del año 2021 había enviado y vendido más de 100 jarrones. Así fue como empezó mi camino en este mundo, después de dos años, esos jarrones cambiaron de nombre y pasaron a ser mi colección Permanente”, afirma Sophie.

Sophie cuenta con formación en diseño de moda y trabajó durante casi 10 años de diseñadora para casas como Louis Vuitton, Lacoste y finalmente en Zara -por ello se vino a vivir a A Coruña-. “Mi formación y mi experiencia me ayuda muchísimo a estructurar mi trabajo y a crear historias a partir de ahí, que además del trabajo manual, es lo que más me gusta. Las piezas son muy minerales y me gusta pensar que tienen la conexión especial que mantengo con la naturaleza desde que llegué a aquí. Después de 10 años en París, conecté de manera instantánea con la ciudad, ya sea paseando, surfeando, o solo disfrutando de un atardecer con vista al mar. Creo que cada pieza lleva dentro este vínculo, ya sea por sus asas onduladas, por la textura arenosa o por los colores naturales -no uso esmaltes de colores, sino intento reproducir los matices de la naturaleza-”.



Además de la colección Permanente, presentó al principio de la primavera la colección BLOOM, un tributo a la primavera -ese momento en el que vuelven a florecer las flores y donde los días se hacen más largos-. La colección Permanente se compone exclusivamente de jarrones. La colección BLOOM está compuesta de jarrones, lámparas de mesas y botijos. Esta semana sale la colección HALO, construida alrededor de las luces lunares y solares y los efectos de percepción que provocan. Es una colección muy personal, con piezas que mezclan rafia y muchas asas -ADN de Clandestine-, y juegos de rayas que simulan el verano, como un “Endless Summer”. La colección HALO está compuesta de candelabros, jarrones y lámparas con pantallas de mamparas.



“Clandestine es un área de juego infinita, y con esto en mente, siempre busco maneras de mejorar o innovar. Y como para mí el barro es un medio infinito, además de esas colecciones estoy desarrollando poco a poco una línea de mobiliario con esa filosofía en mente: explorar siempre, jugar mucho. La colección está compuesta de mesas, estanterías y taburetes esculturales. Las piezas tienen proporciones peculiares. Cuando hago asas, no dudo en la amplitud, o en la forma -de hecho, de vez en cuando me paso de tamaño y no entran en mi horno-. Me considero una “exploradora de formas” antes de todo”, concluye.