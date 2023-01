Cinco jugueterías y librerías infantiles donde los Reyes Magos acertarán seguro

Las fiestas de Navidad encaran ya su recta final, con el colofón de la visita de los Reyes Magos, que llegarán este viernes para alegría, sobre todo, de los más pequeños. En este artículo hemos seleccionado cinco librerías y jugueterías infantiles en A Coruña donde los encargos a sus Majestades serán más que acertados.



1. Moito Conto (San Andrés, 35. A Coruña)



Un libro adaptado a cada edad es siempre un acierto para regalar a niños y niñas. Esta librería de la Calle San Andrés ofrece una cuidada selección literaria para los más pequeños. Además, si no tienes clara la elección, te puedes dejar llevar por las recomendaciones de sus libreras. Así lo explica Esther Gómez, parte del equipo de la librería: “La gente confía mucho en nuestras recomendaciones, por eso nuestros títulos más vendidos no son los best sellers habituales, si no una lista muy repartida de lo que más nos interesó a lo largo del año”. Para pedir a los Reyes, las responsables de la librería recomiendan Dagfrid, una niña viquinga. “Es para niños y niñas de 6 a 8 años, un cuento maravilloso y divertido publicado en Flamboyant”, explican.



2. Berbiriana (Rúa Santiago, 7. A Coruña)



La librería de la ciudad vieja ofrece también un buen catálogo infantil con referencias en gallego y en castellano. E, igual que en el caso anterior, confianza total para dejarse llevar por las recomendaciones de sus responsables, siempre dispuestas a sugerir títulos para los más pequeños. Una de las libreras, Alejandra de Diego Lata, recomienda tres títulos para regalar a los más pequeños: Tres luces, de María Ramos; Buenas noches a todo el mundo, del Hematocrítico; y Patrulla espectacular, de Marga Varela y Ramón L. Ríos.



3. El Faro de los tres mundos (Rosalía de Castro, 15. A Coruña)



Esta librería y juguetería educativa cuenta con establecimientos en A Coruña, Lugo y Santiago (y también tiene venta online). Tanto los libros como los juguetes se dividen por franjas de edad y por diferentes temáticas: naturaleza, tecnología, construcciones, bebés, etc…

Isabel Rodríguez Blanquer, socia de este proyecto, cuenta que en sus recomendaciones para Reyes apuestan por los juguetes no sexistas y educativos: “Destacamos los juguetes que promueven la igualdad de sexos, y los basados en la robótica y la programación, así como aquellos que transmiten valores como el respeto y cuidado del medioambiente”. También recomiendan regalar libros: “Un cuento es un regalo magnífico ya que promueve la lectura entre padres e hijos estrechando los vínculos entre ambos. Regalar cuentos es regalar cultura, lo cual implica invertir en la formación de los peques”, asegura Rodríguez.

4. Enredos (La Torre, 40. A Coruña)



Esta juguetería en pleno barrio de Montealto tiene un claro enfoque educativo, con juguetes clasificados y adaptados para cada edad. Una amplia oferta en elementos de madera, juegos de lectoescritura y cuentos que destaca por su calidad.

5. Bolboreta (Santiago Álvarez, 1A, bajo. Porto de Santa Cruz, A Coruña)



Librería, papelería, juguetería y chuches. Esta es la oferta de Bolboreta, en Santa Cruz (Oleiros), un establecimiento que cuenta ya con clientela fija en el pueblo y alrededores. Para la noche de Reyes ofrecen cuentos, juguetes y productos de papelería adaptados a cada edad.

Cuenta Cristina Martín, una de sus dos socias, que lo que mejor se ha vendido estas Navidades son los juegos de mesa y los productos de ‘lettering’ o caligrafía. “Hemos vendido muchos productos de 'lettering', manualidades y sets de cartas, que están muy de moda ahora. Y también juegos de mesa, que a la gente les gustan mucho. Los que nosotras tenemos son todos con enfoques educativos para todas las edades. Y juguetes de madera para los más peques, que nos gustan mucho y los recomendamos”, explica.