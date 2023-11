Cinco comercios locales de A Coruña donde redecorar una casa

Redecorar el hogar es una gran oportunidad para reflejar la personalidad, crear un ambiente acogedor y hacer que el espacio sea verdaderamente atractivo. En el mundo del interiorismo y la decoración la autenticidad está ganando cada vez más importancia.

En La Nena encontramos piezas hechas a mano con las que darle un carácter diferente al hogar. Dejan a un lado las piezas fabricadas en serie y buscan que cada pieza tenga su historia y su identidad propia. Impulsan el sello “Made in Spain”. Provienen de Galicia, y en Lugo, cuentan con fábrica propia. Además, trabajan con artesanos locales, dando así empleo a muchas familias españolas. Cuentan con tiendas en España, Andorra, Países Bajos e incluso, Dubai. En sus tiendas podrás encontrar muebles, lámparas, maceteros, velas y otras muchas piezas de decoración, todas ellas acabadas a mano, para que tengan personalidad propia.

Rondafina es una empresa de productos artesanales y servicios de carpintería dedicados a la confección y restauración de muebles, ubicada en el número 1 de la plaza del Humor. En Rondafina están especializados en la creación de muebles artesanales y en la restauración, intentando que cada pieza sea completamente diferente, para que cada cliente tenga un artículo único y hecho a medida para él.

“Trabajamos puramente con madera, y eso nos diferencia. Hoy en día muchas empresas utilizan aglomerado. Nuestros productos son completamente personalizables, queremos que el cliente sea partícipe en todo el momento del proceso de diseño y creación. En algunas piezas, además, tratamos de incorporar madera reciclada y corcho”, afirman los socios de Rondafina.

El interior de Rondafina. I CEDIDA

La aparición de nuevos ceramistas ha conseguido situar la cerámica artesanal a la altura del arte más selecto. La francesa Sophie Agullo es la mente y la mano que está detrás de Clandestine Ceramique. Reside en A Coruña desde el 2019 y empezó con este proyecto en el año 2021 desde un rincón de su salón.

“Las piezas que elaboro son muy minerales y me gusta pensar que tienen la conexión especial que mantengo con la naturaleza desde que llegué a aquí. Después de 10 años en París, conecté de manera instantánea con la ciudad, ya sea paseando, surfeando, o solo disfrutando de un atardecer con vista al mar. Creo que cada pieza lleva dentro este vínculo, ya sea por sus asas onduladas, por la textura arenosa o por los colores naturales -no uso esmaltes de colores, sino intento reproducir los matices de la naturaleza”, destaca Agullo.

Piezas de Clandestine Ceramique. I CEDIDA

En el número 43 de la calle Federico Tapia, en A Coruña, se encuentra Nomad Studio, un espacio dedicado al interiorismo y al buen gusto por la decoración. Nomad nació en el año 2019 como tienda estudio de interiorismo con una única pasión, crear espacios atemporales con objetos que sus propietarios aman.

“Buscamos rodearnos de piezas que nos hacen felices y que queremos que formen parte de nuestras vidas para siempre. Nos gusta la mezcla desde el corazón, no usando fórmulas mágicas. Buscamos la mezcla del contemporáneo y de lo vintage, piezas de gran valor con otras más sencillas, así podemos encontrar en nuestros ambientes una maravillosa butaca de diseño de terciopelo de mohair con un sencillo cesto de fibra natural. Huimos del total look, no nos gustan los espacios sobreactuados”, afirma Begoña, propietaria de Nomad.

La palabra Varaston es una adaptación de la palabra finlandesa varastoon, que en español significa almacén. Esta tienda, ubicada en el número 1 de la calle Pío XII, abrió sus puertas en septiembre del 2017. En Varaston ofrecen objetos muy diversos: menaje, papelería, objetos de cuidado personal y del hogar e incluso, objetos tradicionales.

“Para realizar la selección de objetos que tenemos en nuestro espacio nos fijamos en tres factores: el diseño, la calidad y su utilidad. Varaston está completamente fuera del concepto de moda. Creo que lo que distingue una tienda de otra, en estos tiempos en los que todo se copia, es el proceso de selección del producto. Un proveedor cuenta con mil referencias y de esas, hacemos una selección. Ese es nuestro criterio y nuestra apuesta”, destacan Eva Rodríguez y Óscar Fidalgo, propietarios de Varaston.