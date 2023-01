Castro Seis: diseño y decoración del hogar con un aire fresco en Rosalía de Castro

Castro Seis es una tienda de decoración que ofrece una mimada selección de productos exclusivos. Un espacio donde podemos encontrar artículos de lifestyle con un aire fresco, que refleja el buen gusto de sus fundadores. Detrás de Castro Seis se encuentran Francisco Frias y Arturo Muñoz. Castro Seis abrió sus puertas hace cuatro años en el número 6 de Rosalía de Castro. Y de ahí se debe el nombre. La localización fue uno de los puntos claves a la hora de materializar su idea.

Un edificio de mediados del S. XX de estilo art deco en pleno centro de A Coruña resultó ser el enclave ideal: “la idea general de Castro Seis es que un mismo cliente pueda encontrar en nuestro espacio desde un perfume hasta una silla. Realmente cuando entras en la tienda, aunque te encuentres mucha diversidad de producto, hay una conexión de estilo entre todos ellos”, afirma Francisco.

En Castro Seis conviven a la perfección el diseño y la decoración del hogar, donde incluyen piezas de firmas como HAY, Ferm Living o Fundamental Berli, con accesorios de Monograph o los bolsos de BAGGU. En cuanto a librería, podrás encontrar títulos como Taschen o Phaidon: “yo siempre pensaba que nuestra tienda o te gusta mucho o no la entiendes. No hay un punto intermedio. Dentro de las marcas que ofrecemos hacemos una selección acorde a nuestro gusto y a lo que creemos que le va a gustar a nuestros clientes. Obviamente no siempre acertamos, pero intentamos elegir cosas que no son tan fáciles de encontrar en la ciudad. Ahora mismo cada vez estamos más centrados en la decoración. Pero puedes seguir encontrando perfumería, libros y otras cosas pequeñitas, con un diseño original”, añade.