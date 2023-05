Xan Xove: "Que foi do ferri a Londres que levaba Inés Rey no programa electoral de 2019?"

El cabeza de lista de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, fue el invitado de este miércoles en los Desayunos Electorales de la APC, en un Día das Letras Galegas que, según el candidato, es un “día centrado na cultura, na cultura do país e na lingua galega” y que, en su opinión, sufrió un “abandono” por parte del actual Gobierno local: “Non ter concellería propia, que a alcaldesa asumira as competencias e centrarse en políticas de grandes eventos e fastos dun día”.

Al respecto, Xove apostó por una red cultural para ser referentes en banda diseñada y música, un bono cultura para jóvenes y de bajo nivel de renta, recuperar el Viñetas desde o Atlántico y crear becas artísticas y residencias. Además, propone una nueva ordenanza lingüística porque la actual “non se está cumprindo como debe”, así como recuperar los nombres tradicionales de las calles y galleguizar el callejero coruñés.

“En Marea Atlántica dicimos ‘Escolle A Coruña’ e diso vai, de escoller entre pasado e futuro”, añade. Sobre las posibles coincidencias en los partidos de izquierda, Xove admite que "sempre hai coincidencias", pero que "os matices son máis avultados do que parece". “A nosa campaña é o traballo realizado estes catro anos”, afirma, para enumerar propuestas como la vivienda pública, la regulación de pisos turísticos, o la bolsa de alquileres de Emvsa.

Xove también reivindicó la movilidad con la propuesta de la Marea de crear una empresa pública de transporte como la que hay en ciudades como Vitoria, o el proyecto que había para reformar Alfonso Molina. “Existía un proxecto mellor no goberno de Xulio Ferreiro para humanizar Alfonso Molina desde un punto de vista metropolitano e intermodal”, con opciones como los carriles de alta ocupación y carriles úbicos para el transporte público: “Que foi do ferri a Londres que tiña Inés Rey no seu programa electoral hai catro anos?”, se preguntó.

Además, criticó proyectos que se habían puesto en marcha con la Marea y en los que ve "falta de execución", como el mercado de Santa Lucía o Mover os Baixos.