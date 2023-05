La Marea Atlántica quiere parques más acogedores y zonas de juegos para mayores de seis años en A Coruña

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, se comprometió este sábado a mejorar y ampliar los parques de A Coruña para hacer más y conseguir que sean más acogedores. “Crearemos zonas de xogo entre 6 e 12 anos e para maiores de 12, multiplicando o tempo no que os parques poden ser espazo de encontro e socialización, unha alternativa a irse ao centro comercial. E teremos en conta, tamén as necesidades das persoas con mobilidade reducida e diversidade funcional, para un espazo de xogo inclusivo”.

Xove participó en un acto en su barrio, Labañou, en el que subrayó que “unha cidade para a infancia é unha

cidade máis viva e amable para toda a veciñanza”. “Construír unha cidade para a infancia é moito máis que construír unha cidade adaptada a nenos e nenas. É moito máis que ter en conta os fogares con nenos e nenas. É un xeito de mirar a cidade. Mirala dende a altura dos pequenos e as pequenas. Mirala dende a perspectiva da vida, das persoas. Do valor de uso, non do valor de cambio. Como sería Percebeiras se o miramos con ollos da xente pequena?”, se preguntó Xove.

El candidato de la Marea repasó propuestas realizadas por su formación, destacando, entre otras, que lograron la gratuidad de las esecuelas infantiles en la ciudad. Además, se comprometió a ampliar la red de guarderías con un proyecto piloto en Xuxán que combine el servicio de un centro de día y el de una escuela infantil. Al respecto, Xove también aboga por recuperar el programa Patios Abertos, que funcionó durante el último año de mandato de la Marea y que consistía en que cinco centros escolares (Torre de Hércules, Manuel Murguía, Alborada, María Pita y Juan Fernández Latorre) abriesen sus patios para el uso libre por parte de los vecinos.