García Patiño abre la campaña de UxC: “Nesta elección preséntanse dez, pero só un ten proxecto real para Cambre”

“Local, independiente, sin ataduras políticas y conformado, al 100%, por vecinos y vecinas de Cambre”. Así definió su agrupación el actual alcalde y candidato de Unión x Cambre a la reelección, Óscar García Patiño. Lo hizo ante cientos de ciudadanos que asistieron al acto de presentación de la campaña de UxC en El Cenador, a los que adelantó que ésta será su última concurrencia a la Alcaldía de Cambre.

“A diferenza doutros partidos nos que entre o 70% e 80% das listas son de xente que non vive nin ten ningún tipo de vinculación co municipio, a lista de Unión x Cambre está conformada por veciños e veciñas comprometidas co concello. Nestas elección preséntanse dez partidos á Alcaldía, pero só UxC ten un proxecto real para Cambre”.