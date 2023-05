Alfonso Rueda apuesta por Miguel Lorenzo para que A Coruña "deje atrás estos años convulsos"

Alfonso Rueda acompañó al candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, en un desayuno con empresarios de la ciudad en la que apostó por el popular "para que A Coruña deje atrás estos años convulsos" con una mayoría suficiente que le permita “no perder el tiempo en nada que no sea arreglar los problemas de la ciudad”

Rueda lamentó que, a pesar de que A Coruña es “un motor económico fundamental” de Galicia, los últimos años han sido demasiado “convulsos” a raíz de unos gobiernos municipales donde “se ha ido alterando el orden de los factores, pero el resultado ha sido siempre el mismo: menos iniciativa, menos proyectos, más bloqueo y más conflicto”.

Por ello apuesta por romper esta dinámica y asegura que eso es precisamente a lo que aspira el candidato del PP a la alcaldía de la ciudad: “La solución para A Coruña es tener como alcalde a Miguel Lorenzo con una mayoría sólida que le permita no perder el tiempo en nada más que no sea arreglar los problemas de la ciudad y cumplir su programa”. “Es necesario un alcalde al que no le enfaden las críticas, sino que se las tome como sugerencias cuando tengan razón. Los políticos que no escuchan se equivocan. Pero Miguel Lorenzo va a escuchar, porque tiene buen talante y mucha calle”, añadió.

Poniendo como ejemplo lo sucedido con el Chuac, el líder de los populares gallegos concluyó manifestando su deseo de contar en María Pita con un alcalde que colabore con todas las administraciones y “no convierta cada negociación en una odisea de problemas burocráticos y desajustes”.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía remarcó la importancia de que Ayuntamiento y tejido empresarial caminen de la mano: “Las ciudades donde ese apoyo no existe tienen un serio problema. Y en A Coruña tenemos un serio problema porque el Gobierno municipal es el primer obstáculo”. Explicó que para favorecer estas actuaciones es necesario un gobierno sólido y estable y que eso es lo que quiere y ofrece: “Tenemos que ir de la mano porque, si a las empresas les va bien, a A Coruña le irá bien. Si las empresas crecen, los coruñeses crecerán. Estamos en el mismo equipo”.

“Al día siguiente de ser alcalde estaré llamando para que las infraestructuras pendientes para la ciudad sean una realidad. No como sucede ahora. Tengo el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de que, cuando sea presidente del Gobierno de España, se harán”, aseguró.

Miguel Lorenzo lamentó que la ciudad apenas ha avanzado en los últimos ocho años y que no se está aprovechando el “inmenso potencial” que tiene la ciudad: “A Coruña debe despegar para seguir siendo el motor económico de Galicia. Necesitamos planificación, determinación y, sobre todo, liderazgo. Que es justo lo que no hay a día de hoy en el Ayuntamiento”.

“Es momento de crecer desde unas bases sólidas, de fomentar un área de promoción económica que contribuya a atraer inversión y ayude al crecimiento de todos los sectores de nuestra economía: del tecnológico, del financiero, del comercial y del cultural”, añadió. La Ciudad de las TIC es, según dijo, una “oportunidad de oro” para poner en marcha un Parque de la Innovación que integre a distintos sectores de la nueva economía en conexión con los grupos de investigación de la Universidad.

El alcaldable afirmó que en los últimos cinco años 16.000 personas se han marchado de A Coruña hacia otros ayuntamientos del entorno y que la mayor parte de esas personas eran jóvenes con una elevada formación y capacidad profesional: “A Coruña debe volver a ser esa ciudad de oportunidades que todos conocimos”. Para ello ofrece incentivos con subvenciones a fondo perdido para los dos primeros años de actividad emprendedora y que aquellas empresas que creen empleo estable en la ciudad tendrán acceso a bonificaciones fiscales: “A Coruña será una ciudad libre de tasas al emprendimiento”. Del mismo modo prometió la creación de una oficina de captación de inversiones nacionales y extranjeras, así como apoyo al empresario en todas las fases de su proceso de inversión o producción. “En María Pita tendréis a un alcalde que os ayudará, porque todo lo que sea bueno para los coruñeses tendrá mi apoyo y no sólo con palabras, sino también con hechos. Yo no prometo nada que no pueda cumplir”, concluyó Miguel Lorenzo dirigiéndose al empresariado presente en el acto.