El PSOE se lanza a por el voto joven y el PP aspira a gobernar en solitario

Inicia la semana decisiva en la campaña electoral, con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, lanzado a por el voto joven y de los indecisos y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, intentando atraer a los votantes socialistas, a los abstencionistas y, también, a las mujeres.



Sánchez viajó ayer a Cataluña, una de las comunidades donde el PSOE espera mejores resultados el 23-J, y donde reivindicó su gestión y la mejora de la convivencia. “Solamente pido un último esfuerzo y aquellos que estén indecisos, que tienen claro que si van a votar votan al PSOE, mirad: un día votar y cuatro años de avances”, dijo.



El presidente destacó que él dice abiertamente que gobernará “con el partido de Yolanda Díaz”, mientras, por el otro lado, “aunque se avergüencen”, solo puede haber un gobierno de Feijóo con el líder de Vox, Santiago Abascal. Por ello, pidió votar “por una España que avanza unida en su diversidad” y apostó por la remontada.



Además, reivindicó su labor al frente del PSOE y recordó que cuando llegó a la Secretaría General se hablaba del posible hundimiento e incluso del sorpasso de Podemos, pero lograron sobrevivir a ese embate. De este modo siguió apelando a la épica para trasladar a sus votantes que la victoria en las urnas es posible.

Mitin en Barcelona



En un mitin en Barcelona junto al líder del PSC, Salvador Illa, la presidenta del Congreso de los Diputados y cabeza de lista por Barcelona, Meritxell Batet y el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, Sánchez hizo un llamamiento a la movilización para que ningún voto se quede en casa. Al acto asistieron alrededor de 3.000 simpatizantes, según fuentes de Ferraz.



Así, se dirigió especialmente a las mujeres y les advirtió que aquellos que piensan que su lugar “está en casa” lo que quieren es que se queden en casa el 23 de julio y no vayan a depositar su papeleta. “Pero hay que salir a votar al PSOE”, reclamó. En la misma línea apeló a los jóvenes (”que sé que hay mucho indeciso entre ellos”, apuntó) y advirtió de que lo que se juega en estas elecciones es el futuro de España y por tanto “su futuro”.



A este respecto cabe mencionar que Sánchez participó ayer en el podcast ‘La Pija y la Quinqui’, un formato menos habitual con alta audiencia entre jóvenes. Fuentes de Moncloa se muestran muy satisfechas con el resultado y el impacto que tuvo el episodio, en el que el jefe del Ejecutivo, en tono desenfadado, habla de sus gustos musicales y otras cuestiones personales.

Coalición con Sumar



Sánchez indicó además que optar por el PP y Vox pueden llevar al “retroceso”, pero “solo hay que elegir la papeleta del PSOE para garantizar que España avance”, enfatizó. “Esto no va de Sánchez o España, va de un Gobierno de Sánchez o de uno de Feijóo en coalición con Abascal”, dijo, al tiempo que insistió en que si llega a ser reelegido gobernará con Sumar, la formación de la vicepresidenta primera Yolanda Díaz. “Lo tengo claro, o digo sin ambages y sin tapujos”, expresó.



En el otro lado, considera que solo puede haber un gobierno en coalición de las dos fuerzas de la derecha “aunque no lo digan y les avergüence”, señaló en referencia al Partido Popular. Por tanto pidió a los ciudadanos que acudan en masa a votar el 23 de julio por una España “que avance unida en su diversidad” y en la que caben todos. Por el contrario alertó de que en el proyecto que defienden Feijóo y Abascal “solamente caben ellos”.

Líder de la oposición



Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer a las personas “centradas y moderadas”, “sean del partido que sean”, y a los socialistas “decepcionados” con el presidente del Gobierno y del PSOE, que concentren el voto en el Partido Popular para repetir el “éxito” de Andalucía que llevó hace un año a Juanma Moreno a lograr una holgada mayoría absoluta.



Además, se dirigió a los votantes de Vox porque “la única papeleta que garantiza el cambio es la del PP”, ya que, según dijo, se trata de que el PSOE de Sánchez no pueda “perturbar la democracia” e imposibilitar “la alternancia política” con un pacto de perdedores. “Si unimos el voto del cambio en toda España en una única papeleta habrá una mayoría. Y si concentramos el voto en el cambio, el cambio sale”, proclamó Feijóo en un mitin en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Ejemplo de Andalucía



Feijóo admitió que esta campaña de generales le recuerda a su primera campaña como presidente nacional en Andalucía en junio del año pasado cuando decían que “Juanma era un radical, que iba a pactar con todo lo peor del mundo y que Andalucía volvería al retroceso de los derechos”.



“Pero también recordamos lo que pasó, y lo que pasó fue exactamente lo contrario a lo que decían, y por eso ahora puede pasar exactamente lo contrario a lo que dicen”, manifestó, aludiendo así a la campaña de Pedro Sánchez agitando el miedo a un pacto de PP y Vox a nivel nacional cuando en Andalucía Moreno gobierna sin los de Abascal y logró aglutinar el voto en torno al PP.



Feijóo afirmó que están “en el camino de lograr un buen éxito electoral” pero aún no consiguieron “nada” porque deben ir a votar. “Si no queremos que todo siga exactamente igual, es posible. Si lo que queremos es cambio y nos unimos en las urnas, entonces es posible”, manifestó.



Tras criticar una vez más que el Gobierno diga que la economía va como una moto, Feijóo recalcó que “cada vez que ha habido problemas los españoles llamaron al PP al Gobierno”.

Voto de mujeres



En esta recta final de campaña que se inicia, con el foco puesto en captar votantes indecisos, el líder del PP se dirigió también a las mujeres y recordó lo que ocurrió con la llamada ley del solo sí es sí en esta legislatura.



“Si votamos, habrá un Gobierno competente y no hará leyes como la ley del sí es sí. Y después dicen que quieren el voto de las mujeres. ¿De qué mujeres? ¿De las mujeres que han sido atacadas por personas condenadas por violación que vuelven a estar en la calle? “¿De esas mujeres de las mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales y que han visto a más de 1.100 condenados por abusos sexuales rebajada su pena por esta ley?”, enfatizó.



En medio de esta pugna por conseguir el voto de las mujeres, Feijóo señaló que el PP no eligió a sus candidatas de capitales de provincia por ser mujeres sino por ser “competentes” y “prueba de ello es que han ganado”. Además, indicó que si llega a Moncloa no va a hacer “un Gobierno como el que hace una ensaladilla con restos” y para “quedar bien” sino que serán personas con experiencia y currículums buenos porque él “se debe a los españoles”. “No voy a hacer un Gobierno con ministros que no han trabajado”, aseveró.



Finalmente, Feijóo afirmó que España “necesita completar el cambio” que se inició en las elecciones del pasado 28 de mayo con un presidente que “entienda” y “respete” a esta tierra.