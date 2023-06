El PSdeG confirma las candidaturas de Miñones al Congreso y Bugallo al Senado

El comité provincial del PSdeG en A Coruña confirmó este jueves las candidaturas del ministro de Sanidad, José Miñones, al Congreso y el alcalde en funciones de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, al Senado. El primero será quien encabece la lista para las elecciones generales del 23 de julio acompañado por Obdulia Taboadela, Montse García Chavarría, Diego Taibo Monelos, Jorge Domínguez Castro, Paula Castiñeiras Iglesias, Pilar López-Rioboo Ansorena y Lois García Carballido. Los candidatos al Senado, por su parte, son Sánchez Bugallo, Natividad González Laso y Fabián Canosa Pasantes.

Pese a que en un principio se creía que no habría representación de la Agrupación local de A Coruña en los primeros puestos de la lista, Taboadela, antigua senadora, concurrirá en el segundo puesto a la Cámara Baja. Esta se encuentra en la órbita de José Manuel Lage Tuñas, mientras que Montse García Chavarría, de la que todos alaban su trabajo como diputada en el pasado mandato, tiene el apoyo de Valentín González-Formoso, secretario general del PSdeG. Con esta candidatura se rompe, además, con el sistema de 'lista cremallera', con el que el primer y tercer puesto lo ocupan hombres, y el segundo una mujer.

"Estamos ante as eleccións máis importantes das últimas décadas porque é moito o que a cidadanía se está a xogar. Vamos a ter que elixir entre dous modelos moi distintos: o que representa o Partido Socialista, que é o modelo que aprobou o maior número de medidas históricamente neste país nunca crise como era unha pandemia e agora como consecuencia da guerra de Ucrania para non deixar a ninguén atrás, e o modelo que presumimos que pode ter o Partido Popular porque á vista da negativa de Feijóo a ter debates co presidente do Goberno, entendemos que non debe ter moito que contar á cidadanía española", aseguró el secretario xeral de los socialistas gallegos, Bernardo Fernández, en el Hotel Attica 21, donde se celebra el comité provincial de la formación.

Por su parte, Miñones destacó el valor humano de la lista, que defenderá "a mellor España fronte a peor dereita, que está tirada á extrema dereita, e que estamos vendo a un Feijóo totalmente perdido". El ministro tiró de gestión y recordó los buenos datos de empleo: "Se a preocupación dos cidadáns é primeiro a situación económica e a segunda o paro, está claro a que hai que votar ao PSOE de Sánchez fronte a un Feijóo que non sabemos o programa que ten".