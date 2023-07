Miguel Tellado | “El Pedro Sánchez del año 2019 no votaría al Pedro Sánchez de 2023”

Miguel Ángel Tellado Filgueira (Ferrol, 1974) forma parte de los leales “pata negra” de Alberto Núñez Feijóo, ese selecto grupo de gallegos que lo acompañaron a Madrid con el objetivo de conquistar La Moncloa.

¿Dónde se ve el día 24?

Me veré en una junta directiva nacional valorando unos resultados que esperamos que sean un éxito no solo para el PP, sino para todo el país. El gran reto de esta cita es dejar atrás cuatro años de inestabilidad política absoluta y darle a nuestro país un Gobierno fuerte, un Gobierno unido, un Gobierno único. Espero que el resultado sea el que una inmensa mayoría de españoles desea.

¿Qué sería para usted un buen resultado?

Evidentemente la mayoría absoluta es muy difícil, pero no imposible. Pedro Sánchez pretende ser presidente del Gobierno perdiendo y eso nunca ha pasado en nuestro país. Es un objetivo pobre. El Gobierno está roto. Hemos visto como aprobaban una cosa por la mañana y por la tarde desde sus partidos la criticaban. Hemos visto a ministros pidiendo la dimisión de ministros. Lo mejor que le puede pasar a España es un Gobierno único, un Gobierno unido.

Estas elecciones se convocaron como reacción a las municipales.

Pedro Sánchez convoca las elecciones un 29 de mayo porque el 28 entra en pánico. El PP aventajó en más de 800.000 votos al PSOE. De 50 capitales el PP gobernaba en diez y ahora lo hace en 30. Tenemos opciones en nueve de las doce comunidades en las que había elecciones. El objetivo de Sánchez es que vote poca gente para así tener alguna opción. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que vote todo el mundo, lo que quieran, pero que vote mucha gente. De ahí nuestra preocupación ante la mala gestión del voto por correo. El PP ganó en las tres ciudades de esta provincia, pero solo hemos podido gobernar allí donde hemos sacado mayoría absoluta. En algún momento, cuando Sánchez desaparezca de la escena política, deberíamos acordar que se garantice que gobierna quien gana y no la suma de los que pierden.

Eso es fomentar el bipartidismo.

En la práctica es garantizar la gobernabilidad. En Ferrol, el PP con 12 concejales estaba en la oposición. El alcalde socialista con ocho de 25 gobernaba en minoría, porque el acuerdo con Podemos y BNG se limitó a la investidura.

¿A Feijóo le molestaría mucho tener que sentarse con Vox?

Vamos a esperar a que hablen los ciudadanos. El Partido Popular aspira a ganar las elecciones, ganar para gobernar y gobernar en solitario.

¿Tiene Feijóo el antídoto contra los extremismos?

Pedro Sánchez ha necesitado y necesita a Vox para que sus votantes, para que algunos de sus votantes, le sigan apoyando. La realidad es que cada vez hay más socialistas desencantados. El sanchismo se ha basado precisamente en la confrontación, en la división, en el enfrentamiento. Feijóo ha practicado toda su vida la política desde la cohesión social. Nuestro objetivo es construir una mayoría electoral amplia, que desde el centro y hasta la derecha permita representar a cuanta más población mejor.

Ha tardado media entrevista en decir “sanchismo”.

El sanchismo lo ha definido mejor que nadie Pedro Sánchez. Es la combinación de mentiras, maldades y manipulaciones. En lugar del cara a cara sería más interesante poner a debatir al Pedro Sánchez del 2019 con el Pedro Sánchez del 2023. El Pedro Sánchez de 2019 en ningún caso votaría al Pedro Sánchez de 2023.

Después de las elecciones ¿no se ve en una función de Gobierno?

Uno tiene que estar donde su presidente le demande y por lo tanto no me corresponde a mí esa decisión.

¿Qué va a pedir para A Coruña como diputado?

Me gustaría que cuando la gente acuda a votar no se olvide de que el Gobierno de Pedro Sánchez es el responsable del cierre de la central térmica de As Pontes. Del cierre de Meirama. Del cierre de Alcoa. Es el responsable de poner en peligro todas las instalaciones que se encuentran en terreno de dominio marítimo terrestre. Es un Gobierno que ha desatendido a Galicia. Tenemos la A-6 cortada desde hace un año. El AVE solo ha llegado a Ourense, porque a partir de ahí ya no tiene las prestaciones de la alta velocidad. En Ferrol, el ejemplo más evidente es el abandono del sector naval. Se ha ralentizado el proyecto de las fragatas F-110 que Rajoy dejó consignadas en 2018. El proyecto del astillero 4.0 y el dique cubierto han sido completamente abandonados. Desde la Xunta promovimos un pacto de Estado por Ferrol que lamentablemente murió en la mesa de Pedro Sánchez y en la de Yolanda Díaz, que curiosamente en esta campaña no ha ido a pedir el voto a su ciudad.

Titular de José Miñones en este mismo diario: “El Gobierno que preside Sánchez ha sido el más gallego de todos”.

José Miñones fue el ministro 43 de los 43 que ha nombrado Pedro Sánchez. A día de hoy, Sánchez cesó a 21 y quedan 22 en activo. Y nuestro llamamiento es que a esos 22 que quedan los cese la ciudadanía el próximo domingo.

¿Feijóo o Rueda?

Feijóo en España y Rueda en Galicia.