Los transportistas en paro piden no decaer en sus actuales protestas

La plataforma convocante de los paros en el transporte de mercancías por carretera pidió a camioneros y conductores profesionales “no decaer”, avanzó que “ya queda menos” para encontrar una solución y criticó a quienes salen “corriendo” y retoman la actividad.





“Los que arrancan bajo presiones van a terminar al final solos, arruinados pero también humillados y sin ningún tipo de dignidad. Nosotros seguimos y seguiremos hasta el final, todo lo que sea arrancar sin soluciones es un suicidio económico, supone quedar a la altura del betún”, alegó su presidente, Manuel Hernández.





En un mensaje publicado ayer en redes sociales, el portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha insistido en que operar ahora implica “estar peor que si se está parado”, y advirtió de que acabar con la movilización supondría cerrar en falso la crisis.





“Nos intentan apagar y hacer invisibles, y el problema no se puede tapar porque no está solucionado. De nada serviría volver ahora, enseguida estaríamos parados de nuevo porque no hay posibilidad de desarrollar la actividad” sin perder dinero, defendió ayer Hernández.





El representante de la Plataforma destacó que el paro no pretende “hacer daño a nadie”, y recalcó que no se puede apelar a la responsabilidad de los transportistas cuando el sector no tiene “posibilidades” de trabajar a cambio de un precio superior a los costes.





“Hay gente que está demostrando su valía para ganarse el respeto y que no está dispuesta a trabajar para arruinarse. Allá cada uno con su conciencia, si se contribuye a arreglar esta situación o a empeorarla.





Cada uno se retrata con sus acciones”, destacó Hernández en su intervención.





El Gobierno y las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (donde no está presente la plataforma convocante) llegaron a un acuerdo en la madrugada del viernes que implica la concesión de 450 millones de euros en ayudas directas y unos 600 millones destinados a bonificar con 20 céntimos el litro de combustible.





Desde entonces, patronales del sector y el propio Ejecutivo coinciden en apuntar que se ha notado una notable mejora de la circulación de camiones y apuntan a una afectación “marginal” del paro, en contraste con los problemas de suministro generados la semana pasada como consecuencia de la protesta.





Normalidad en Galicia

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, que convocó el paro en el sector, reconocía ayer que, al menos en Galicia, ya se está trabajando “con bastante normalidad”.





El presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Río Miño, Diego Arias, que forma parte de la plataforma, precisó que “muchas empresas ya fueron levantando el paro”, y que los camiones “fueron saliendo” en las últimas horas.





Además, aclaró que el final del paro se debe a la voluntad de acuerdo de los propios transportistas y a la postura de las cargadoras al respecto.





El 98% de los transportistas trabaja “con normalidad”, según el Gobierno





El Gobierno señaló que entre un 97% y un 98% de los vehículos pesados ya está trabajando “con normalidad” y que se está recuperando el conjunto de la actividad tras la incidencia provocada por el paro de transportistas, que todavía sigue convocado.





Así lo avanzó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que apuntó que en los mercados también está entrando y saliendo producto.





Por todo ello, Sánchez mostró su confianza en que la situación siga normalizándose poco a poco y que la actividad se recupere al completo lo antes posible, y confía en que el paro sea desconvocado pronto. Además, Sánchez acusó a Vox de “normalizar el insulto en las instituciones” y la “violencia en las calles”.