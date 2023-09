Calviño ve en el Ecofin de Santiago una "reunión histórica"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha tildado de "histórica" la reunión informal del Ecofin que arranca este viernes en Santiago de Compostela y que, por primera vez, acogerá a los ministros de finanzas europeos y de América Latina y el Caribe.



"El objetivo no es otro que profundizar nuestra alianza estratégica, una alianza que cobra un sentido especial en el actual contexto geopolítico mundial", ha señalado la vicepresidenta primera en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a las reuiones del Ecofin en Santiago de Compostela que arrancan este viernes.



En total, acuden a Santiago 60 ministros, cuyos países, en conjunto, representan más del 14% de la población mundial y un 21% del PIB mundial. Claviño ha enfatizado que se trata de la primera vez que se celebra una reunión de los ministros de finanzas europeos con sus homólogos de América Latina y el Caribe, una reunión que además congrega a las principales instituciones financieras multilaterales presentes en la región.



España, que ocupa este semestre la presidencia de turno de la UE, considera que la profundización de la cooperación con los países de América Latina y el Caribe tiene que ser "una prioridad".



Por ello, y según ha avanzado la responsable económica del Gobierno, este viernes se celebrará la reunión del Eurogrupo y después habrá un encuentro de los ministros de Hacienda europeos y de América Latina y el Caribe, donde se abordará la iniciativa de inversiones por 45.000 millones en la región de América del Sur comprometida por la UE.



Este programa de inversiones que se conoce como la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea incluye nueve proyectos de inversión en la región de América Latina y el Caribe para los que la UE va a movilizar 45.000 millones de euros de inversión en los próximos años.



Esto supone un aumento del 20% con respecto a la inversión media de la Unión Europea en la región y sitúa a la Unión Europea como el primer inversor en América del Sur, con inversiones que representan 20 veces la inversión de China.



Lo que se pretende este viernes en la reunión es validar esos nueve proyectos emblemáticos que van desde la protección del Amazonas, la minería sostenible en México, el transporte sostenible en Costa Rica o la línea 2 de metro de Bogotá.



"Se trata de inversiones en infraestructuras verdes y digitales que son claves para impulsar un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe", ha señalado la vicepresidenta.



El segundo tema que se abordará este viernes buscará reforzar la capacidad de actuación de las instituciones financieras multilaterales y los bancos de desarrollo. "Se trata de cómo podemos reforzar nuestra red de seguridad y estabilidad financiera global la presencia de las principales instituciones financieras multilaterales", ha explicado Calviño.



Este sábado se celebrará un desayuno entre ministros de la UE, donde se prevé la discusión en torno a dos grandes ámbitos. En primer lugar, la vicepresidenta primera hará un repaso del estado actual de situación del expediente sobre reglas fiscales.



Además de este punto, se hará un repaso a la situación económica y perspectivas que incluirá una intervención inicial del presidente del Eurogrupo, donde resumirá la discusión que habrá tenido lugar el día anterior en el en el marco del Eurogrupo -también en Santiago-. También habrá un "punto de información" sobre las candidaturas a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), puesto al que opta Calviño.

El último punto de la sesión del Ecofin, este sábado, está relacionado con una discusión sobre la seguridad económica y los bienes públicos europeos, por lo que temas recurrentes en este tipo de encuentros como es la fiscalidad de las multinacionales quedará fuera de los debates en esta ocasión.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, cree que la presencia de algunos de los candidatos a la presidencia al Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el marco de las reuniones del Ecofin que se celebran este viernes y sábado en Santiago de Compostela puede "llevar a conversaciones" sobre el tema con los ministros.



Una de las principales rivales para Calviño al puesto de presidenta del BEI es la ya ex vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Competencia, la danesa liberal Margrethe Vestager, quien está presente estos días en Santiago de Compostela con motivo de las reuniones del Ecofin.



No obstante, Calviño ha asegurado que ella no va a abordar esta cuestión durante las reuniones de Santiago de Compostela y ha recalcado que lo que está previsto es que haya un punto de información sobre el tema durante el desayuno informal del Ecofin mañana.



"Personalmente, yo no voy a abordar esta cuestión porque no me parece que sería adecuado. No me parecería adecuado teniendo en cuenta que presido estas reuniones del Ecofin informal y que nos encontramos en España y no solo en España, sino en mi tierra, en Galicia, aquí en Santiago de Compostela", ha defendido.



Calviño ha agradecido, eso sí, el "apoyo decidido" que el Gobierno portugués ha dado a mí candidatura al Banco Europeo de Inversiones, que refleja "el alineamiento absoluto de posturas entre los dos gobiernos en materias europeas".



En este sentido, el ministro de Finanzas belga, Vincent Van Peteghem, en calidad de presidente del Consejo de Gobernadores del BEI, ha abogado por "no forzar el proceso", ya que continúa el periodo de consultas de cara a elegir al candidato "más consensuado", aunque no cree haber llegado aún a este punto.

No obstante, ha garantizado que intentará avanzar "lo más rápido posible", porque "cuanto antes se encuentre a ese candidato, mejor", ha señalado el belga, que aprovechará la cita de Santiago para tratar el asunto con sus colegas.



El proceso sobre la decisión para elegir al próximo presidente del BEI le corresponde al presidente del consejo de Gobernadores del Banco, que recae en este momento en el ministro de finanzas belga. No hay un procedimiento escrito, salvo que se deberá elegir a un nuevo presidente antes de que culmine el mandato del actual a finales de este año.



Además de Vestager, la ministra española tendrá otros tres competidores. Estos son el exministro de Finanzas de Italia bajo las órdenes de Mario Draghi, Daniele Franco, Teresa Czerwinska y Thomas Östros. Estos dos últimos nombres, de Polonia y Suecia, respectivamente, ocupan actualmente la vicepresidencia del BEI.



Desde su fundación en 1958, el Banco ha tenido siete presidentes, todos hombres y ninguno español. Así, Nadia Calviño opta a convertirse en la primera mujer presidenta del BEI, "un hito para la institución y para España", destaca el Ejecutivo en funciones.