Víctor García, el único en la enfermería blanquiazul

Después de la jornada de descanso concedida por el cuerpo técnico el martes, la plantilla deportivista regresó a los entrenamientos ayer por la mañana en Abegondo, en un día marcado por la recuperación de Diego Villares y Pablo Trigueros —este último ya había participado con el grupo en la fase inicial del trabajo del lunes—.



Así, el entrenador Borja Jiménez tan solo cuenta ahora mismo con la baja de Víctor García, aquejado de unas molestias físicas que le impidieron ejercitarse ayer. El polivalente jugador de banda derecha se quedó en el gimnasio con entrenamiento personalizado, bajo la tutela del recuperador del club Álex Canosa.



Concentrado con los juveniles para su histórico encuentro de la Youth League frente al Dinamo de Kiev, el delantero centro Noel López no tomó parte, lógicamente, en un día de actividad intensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo.



El preparador blanquiazul Borja Jiménez conjugó exigencia física y mucho balón en un test de más de una hora y media de duración.



Sin embargo, el míster abulense no rompió su costumbre de no exhibir sus cartas antes de los encuentros oficiales y durante el partidillo de acoplamiento a tres cuartas partes de campo mezcló a presumibles titulares con suplentes.



La cantera, una vez más, tuvo una destacada representación en el día a día del primer equipo; en este caso, fueron Trilli, Iván Guerrero y Alberto los representantes de las categorías inferiores del club luciendo en el escaparate del primer equipo.









Álvaro Rey, golazo





El único fichaje del RC Deportivo en el mercado invernal, Álvaro Rey, va adquiriendo poco a poco el ritmo de competición óptimo para destacar.



En la pachanga final el extremo andaluz, que conformó una banda derecha de muchos quilates junto a Trilli, anotó una diana espectacular, tras recibir el balón, driblar a su par y chutar con la pierna derecha al fondo de las mallas de potente disparo. Recibió el aplauso de sus compañeros.