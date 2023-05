El técnico afirma que "independientemente del rival y de jugar en casa o fuera, el Depor tiene que recuperar la categoría profesional"

Ni el rival, el Castellón, ni el hecho de jugar el partido de vuelta fuera de casa debe ser un obstáculo para el Deportivo de cara al playoff, asegura Rubén de la Barrera.

"Independientemente del rival y de jugar en casa o fuera, el Depor tiene que recuperar la categoría profesional", manifestó el técnico coruñés en la sala de prensa de Pasarón.

"Hay que jugarlo, competir y hay que hacerlo. No tenemos que quedarnos en tierra de nadie, queremos apretar, jugar en campo contrario, queremos ocasiones y merecer la victoria", señaló el estratega blanquiazul.

A la pregunta de si hay que hacer algo a nivel mental para conseguir que el bloque deportivista gane de una vez lejos de Riazor, contestó: "Si vamos al resultado, sí, pero si miramos la segunda parte, es de victoria, pero te lo han impedido pequeños detalles, como una presión alta y ser ganadores en esas segundas acciones. La cita nos tiene que espolear para seguir adelante y conseguir el objetivo".

"El año pasado no se consiguió en Riazor y si ahora tiene que ser fuera y no sé logra, no sé dónde cojones lo vamos a conseguir. Pero hay que competir y hay que subir", insistió.

Sobre el duelo con el Pontevedra indicó que "el problema que tuvimos con balón en la primera parte es que no ajustamos bien nuestro lado derecho y entonces les dimos ventaja a ellos con la movilidad que tenemos, y podían hacernos daño. En la segunda parte ajustamos y generamos ocasiones de gol, un Depor con presión alta, generando ocasiones en el área rival. No podemos equivocarnos".

"Un equipo ganador y que quiere el ascenso, no se puede equivocar", subrayó.

Para De la Barrera, "hubo dos partes diferenciadas. En la primera, con balón debíamos haber sido más agresivos".

"En la segunda parte, no dejamos progresar al Pontevedra, generamos ocasiones de gol y en una acción en la que no damos profundidad, les dimos a ellos la oportunidad de marcarnos. No ganar duelos, ahí puede estar un ascenso o no", explicó.

Por último, indicó: "Felicitar al Racing, enhorabuena. Son noticias muy buenas para el fútbol gallego que se incorporen al fútbol profesional, y donde tenemos que llegar nosotros también".