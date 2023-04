Svensson: "Hasta que los puntos digan lo contrario, vamos a luchar por ser primeros"

El delantero del Deportivo Max Svensson asegura que el equipo blanquiazul no renuncia a finalizar la liga regular como campeón del Grupo 1 y, de esta forma, lograr el ascenso directo a Segunda División, a pesar de que, tras el empate del pasado domingo en A Malata, Alcorcón y Real Madrid Castilla aventajan en cuatro puntos a los coruñeses, cuando sólo restan seis partidos por disputarse.

"Hasta que los puntos digan lo contrario y no podamos quedar primeros, nosotros siempre lo vamos a intentar y vamos a luchar por ello", ha manifestado esta mañana en rueda de prensa.

El punta hispano-sueco aseguró que el vestuario mantiene las ilusiones intactas, pese a lo mucho que se ha complicado el objetivo con los resultados de la pasada jornada.

"Si los puntos no dicen lo contrario, tenemos posibilidades y por las caras de los compañeros estamos bien, tenemos que trabajar juntos y siempre al máximo", indicó.

Svensson analizó el duelo del pasado domingo contra el Racing de Ferrol: "Al final, la sensación que te llevas es que sales con un empate, no te llevas los tres puntos, pero si ves el juego, defendimos muy bien. En salida de balón sí que nos costó un poquito más, porque nos supieron apretar, no nos dejaban recibir el balón por dentro. Ellos también hicieron bien su partido y al final el empate es justo".

El ariete de 21 años formó en ataque junto a Lucas Pérez, aunque la pareja blanquiazul no tuvo un encuentro cómodo.

"No fue un partido fácil porque no nos dejaban mostrar nuestro juego por dentro, apretaban muy arriba, teníamos que golpear en largo, intentamos jugar, pero no se podía, y no nos supimos encontrar y nos costó un poquito más", reconoció.

En ese sentido, profundizó en la conexión entre ambos delanteros: "La primera parte estuvimos los dos más o menos arriba, vimos que no encontrábamos gente por dentro para jugar, entonces en la segunda parte el míster le dijo a Lucas que se bajase un poquito más, pero su pivote le hizo un marcaje más personal y que Lucas no pudiera tocar balón perjudicó a nuestro juego".

Aunque admitió las dificultades del equipo en el aspecto ofensivo, destacó la labor en defensa ante un adversario como el Racing.

"No nos supimos encontrar, no estuvimos cómodos, faltó movilidad, sobre todo los de dentro y los de arriba, faltó un poco ahí, pero creo que hicimos un buen partido en lo que teníamos que hacer, que era proteger su fuerte, que eran los extremos y los centros y creo que hicimos un buen partido en ese aspecto", señaló.

Ahora toca centrarse en el Ceuta, el mejor equipo del grupo en esta segunda vuelta, que el domingo visitará Riazor.

"Sabemos a lo que juega, le gusta tener la pelota, generar cosas con balón. Será un partido bonito para los dos equipos", dijo sobre la escuadra ceutí, que en la primera vuelta se lo puso muy difícil a los herculinos, pese al triunfo por 1-2.

"Fue un partido un poco jodido porque estuvimos con fiebre varios jugadores, el míster también", comentó sobre aquel duelo.

Por último, valoró su crecimiento personal desde aquella visita a Ceuta el pasado 18 de diciembre, pero con el tiempo te vas dando cuenta de muchas cosas".