Svensson, ante la vuelta en Castellón: "Tenemos que saber sufrir"

El delantero del Deportivo Max Svensson considera que la clave para llevarse la eliminatoria ante el Castellón y clasificarse para la final del playoff radicará en "saber sufrir" en Castalia.



"Sabemos que ellos saldrán a por todas a marcar un gol, pero tenemos que saber sufrir, ir a marcar, sobre todo, y nos tenemos que hacer fuertes defensivamente", manifestó esta mañana en rueda de prensa antes de la sesión de entrenamiento en Riazor.



El atacante quiso dar valor al 1-0 conseguido el pasado domingo en Riazor y que les permite afrontar la vuelta de la semifinal contra el Castellón con ventaja en el marcador.



"Para nosotros es un marcador importante porque afrontamos la vuelta ganando y tenemos que ir mentalizados con que tenemos que ganar el partido", argumentó.



El atacante hispano-sueco cree que la desventaja con la que afronta el Castellón la vuelta de la eliminatoria obligará a los 'orelluts' a exponer más de lo que lo hicieron en Riazor, una circunstancia que puede favorecer a sus cualidades como futbolista, ya que es un delantero que ataca muy bien los espacios.



"Ellos vinieron a hacer su partido fuera de casa, saben que aquí somos muy fuertes, les valía el 0-0 y en el momento en que metimos el gol, fueron a conseguir el empate, porque les seguía valiendo. En la segunda parte dejaron más espacios a su espalda y supongo que en este partido de vuelta dejarán más espacios e intentaremos aprovecharlos", analizó.



En ese sentido, se mostró feliz por aprovechar su oportunidad en la ida y desatascar el duelo de Riazor, que parecía encaminado al 0-0, más cuando le toca "dar un paso al frente" en estos playoffs por la ausencia del pichichi blanquiazul, Alberto Quiles.



"Siempre para un delantero es muy importante marcar para seguir teniendo esa confianza", afirmó Svensson.



"Sabemos que no está Quiles y los demás debemos dar un paso al frente, que es un jugador increíble, que tiene gol, es una pena que no esté y los demás tenemos que dar un paso al frente para conseguir el objetivo", apuntó.



El ariete nacido en Barcelona, que el pasado fin de semana marcó su quinta diana de la temporada, calificó de "locura" la pasión de la afición deportivista, que en la ida se echó a las calles para arropar al equipo, acudió en masa a Riazor (se rozaron los 29.000 espectadores) y que incluso acampó la madrugada del martes al miércoles junto a las taquillas de Riazor para conseguir una entrada para la cita de Castalia.



"Es una locura, sabemos que no hay muchas entradas y esperamos que pueda ir la máxima gente", subrayó.



Sobre el cariño que le manifiestan los aficionados blanquiazules, a pesar de no haber gozado de demasiado protagonismo durante el curso, dijo: "doy muchas gracias a la afición. Desde que participé en mi primer partido, me siento muy querido aquí y tenemos que ir a Castellón con los máximos aficionados que puedan para animarnos".



Por último, habló sobre el descenso del Espanyol, equipo al que pertenece y por el que está cedido al Deportivo.



"Es una pena que un club como el Espanyol descienda, sabemos cómo se han dado las últimas jornadas, con el tema de los errores arbitrales, ahí poco podemos hacer. Es una pena que estén en Segunda División y estoy seguro de que el año que viene ascenderán a Primera", sentenció.