Sergio Ramos encabeza la lista de nombres de la presentación de De la Fuente

El nombre que más se repitió en la puesta de largo de Luis de la Fuente como seleccionador en el salón Luis Aragonés en la Ciudad del Fútbol fue Sergio Ramos, con las puertas abiertas a su regreso, en un acto que también tuvo espacio para Sergio Busquets, Eric García, Gavi y hasta Pablo Torre.



Estos son los nombres a los que se refirió Luis de la Fuente en su presentación:



►Sergio Ramos

“Hasta ahora he estado trabajando con limitación de edad, ahora puedo elegir cualquier futbolista de España que esté en condiciones de estar. No cierro las puertas a nadie, soy un gran fan de los más veteranos que tanto nos han dado y tanta historia han hecho en el fútbol español. Las puertas de la selección las tienen todos abiertas, no vamos a estar pendientes del carnet de identidad”.



“En Sevilla dirigí a jugadores fantásticos, entre ellos a Sergio Ramos también. ¿Puede venir a la selección? sí. ¿Está en buen estado? sí. Todos tienen las puertas abiertas, ya veremos cuando corresponda al hacer la lista. Ahora mismo todos pueden ser seleccionados”.



“No era seleccionador y no voy a entrar en el debate de Ramos ni de ningún jugador que no fuese al Mundial. El seleccionador convocó a los mejores”.



►Sergio Busquets:

Si quiere seguir por supuesto que cuento con él. Es historia viva del fútbol en presente y futuro porque tiene mucho que decir todavía y mucho por dar al fútbol español”.



►Eric García

“Es un futbolista fantástico que encaja en nuestro modelo. Parte del trabajo del futbolista es aguantar las presiones, pero igual se le presionó mucho al estar más nervioso, pero creo que esas situaciones le van a hacer rendir a un gran nivel”.



►Unai Simón

“Me gusta dar libertad al futbolista dentro de unos registros de orden y equilibrio. Tener un portero con facilidad para iniciar el juego, romper líneas con el pase nos viene muy bien, luego hay que interpretar cuando es conveniente tomar riesgos y cuando no. Prefiero tener un portero que además de todo eso, pare”.



► Gavi

“Es una suerte que haya futbolistas que saltan barreras, tocados por una varita, con tanto potencial que se desarrollan con una rapidez que no cubren etapas normales. Gavi es un futbolista muy importante. Le animo a trabajar de la mejor manera para ser cada día mejor”.



►Pablo Torre

“Soy un defensor del talento, no me gusta coartar las virtudes de un futbolista e intento generar situaciones de juego para potenciarlas. Pablo es otro de los futbolistas que salen de una fábrica de talento inagotable. Tenemos la fortuna de contar con ella. Es uno de los jugadores que tiene talento, hay jugadores que igual tienen poca participación en sus clubes pero su aporte puede ser fantástico”