Rubén López: "Éste es un sueño cumplido; el siguiente es llegar a Primera División con este escudo"

El centrocampista Rubén López confesó su ilusión y haber cumplido un "sueño" tras debutar con el primer equipo del Deportivo y prolongar su contrato con la entidad blanquiazul hasta 2028. Una vez alcanzada esa meta, ahora se fija otro objetivo de cara al futuro, "llegar a Primera División" con la escuadra coruñesa.

"Este es un sueño cumplido. Ahora el siguiente sueño que tengo es llegar a Primera División con este escudo, con esta camiseta", aseguró el futbolista de Silleda esta mañana en rueda de prensa.

"Acabo renovando en el equipo que quiero, estoy muy contento aquí, muy ilusionado, la verdad es que estoy muy feliz de poder seguir aquí durante cuatro temporadas más y ojalá que sean más", comentó el joven futbolista de 19 años, quien subrayó que las negociaciones para extender su compromiso con la entidad deportivista "desde el primer momento fueron bastante fáciles".

"Todo fue bien encaminado y cuando uno sabe que se quiere quedar aquí, todo es más fácil", apuntó.

En ese sentido, añadió que "con Albert (Gil) siempre mantenía conversaciones, como él ya sabía que me quería quedar aquí, fue cuestión de hablarlo y a las tres o cuatro semanas ya estaba todo arreglado".

Rubén López señaló al responsable de la cantera blanquiazul como el principal artífice de que hoy en día vista la camiseta del Deportivo.

"Albert fue la persona que hizo que yo esté aquí, el que en un primer momento se puso en contacto con mis padres, que querían contar aquí conmigo, y desde ese día siempre estuvimos en contacto".

Nacido en Silleda el 26 de agosto de 2004, se incorporó al Cadete A del Depor en la temporada 2019-20 y, desde entonces, su objetivo fue "llegar a tener minutos con el primer equipo, debutar y compartir momentos con todos los compañeros del primer equipo".

"Pasé de vivir en Silleda con mi familia a tener que vivir aquí en la residencia al principio, a vivir solo, como quien dice, aunque al mismo tiempo no, porque en la residencia estaba bastante apoyado y bien complementado por mis compañeros, y ahora ya vivo con mi hermano en un piso y estoy bastante tranquilo y contento", dijo sobre su evolución desde que aterrizó en A Coruña.

Rubén confesó haber vivido "con bastantes nervios" su estreno con el primer equipo tanto en la liga, el pasado 5 de noviembre, al jugar los últimos minutos del partido en Irún ante el Real Unión, como en la Copa del Rey el 6 de diciembre, donde fue titular y completó los 120 minutos de la eliminatoria frente al Tenerife, de Segunda División.



"El debut lo viví con bastantes nervios, igual que ahora, que es mi primera rueda de prensa. Con muchos nervios y al mismo tiempo, ilusionado por cumplir ese objetivo", admitió.

El joven jugador aseguró sentirse muy a gusto en la plantilla y agradeció los consejos de los más veteranos: "Muy bien, son todos compañeros excelentes y desde que llegué al primer entrenamiento con el primer equipo, me acogieron de la mejor manera posible y así es todo más fácil".

"Yo, como moy mediocentro, intento guiarme por los que juegan en esa posición, en este caso, Salva Sevilla, José Ángel, Villares, y la verdad es que me aconsejan y me ayudan siempre, sobre todo José Ángel, que en el partido de Copa es verdad que estaba bastante nervioso, estuvo tirando de mí durante todo el partido como si fuera un chaval, agarrándole la mano, y Salva Sevilla, lo mismo, durante los entrenamientos siempre intentamos hablar y él me explica cosas, me ayuda y me cuenta anécdotas", valoró.

Rubén también agradeció la confianza de Imanol Idiakez: "Quería darle las gracias al míster y al cuerpo técnico por hacerme debutar, por contar conmigo día a día, desde aquí defenderlo y apoyarlo porque me parece un tío encantador, de muy buen trato y un gran entrenador".